影片瘋傳｜深圳女揚言開50部賓利霸車位　自曝丈夫為國企書記

6月5日，深圳市福田區寶能公館停車場內，一女子因車位問題產生糾紛，並自稱丈夫是某國企書記，還放話「開50台賓利」堵佔車位，影片廣為流傳。對此，街區所在的香蜜湖街道辦回應稱，街區和社區目前正在處理此事。



《南方都市報》報道，網傳現場影片顯示，在地下停車場，一女子情緒激動，與他人激烈爭吵。女子稱，自己有該車位的買賣合同，「這個車位誰敢說是他的？如果對方再不挪車，就要用賓利堵住車位一個月」。隨後，該女子還稱，「50台賓利，一個月不用，就堵在這裡」。女子還在疑似是警察面前毆打他人。

影片內，女子自稱丈夫是某國企書記。後經網民指認，她的丈夫疑為張曉中，是深圳市國資委上市公司深圳市振業股份有限公司黨委委員、紀委書記、監事會主席。

據深振業A2021年報顯示，張曉中職務為監事會主席、紀委書記，任期起始日期為2021年5月12日，終止日期為2024年5月11日。報告期內，從公司獲得的稅前報酬總額為37.5萬元（人民幣．下同）。

振業集團官網資料顯示，張曉中生於1965年10月，曾先後擔任深圳市國資委辦公室主任科員，深圳市國資委黨委辦公室副主任、主任，深圳市國有免稅商品有限公司董事、黨委副書記、紀委書記、監事會主席等職務。就被網友指認一事，張曉中並未否認此事，他說：「目前組織正在核實調查此事」。

對此，深圳市國資委發通報稱，高度重視網民反映的「深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情」此事並正了解和核實。5日下午，香蜜湖街道辦相關負責人表示，目前街區和社區正在處理此事。

另據《界面新聞》報道，位於深圳福田香蜜湖片區的寶能公館近期已經因車位問題引起過多次糾紛。寶能公館項目包括公寓、住宅和人才房等產品類型。住宅部分於2018年年底交房入住，公寓則於今年初交房入住。住宅的車位為公共車位，而開發商承諾公寓贈送車位。於是，住宅業主同公寓業主多次因車位問題發生矛盾。

有鏈家中介說：「寶能公館在售的房源市場價每平方米超18萬元，四居室到五居室的實際成交價格在2500萬元到3200萬元之間。」寶能公館的公寓部分於2020年下半年入市，均價在每平方米9.8至12.6萬元，總價在800萬元到1600萬元區間。