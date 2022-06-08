《一路向前》兩演員四川溺亡　出品方：深夜水邊拍攝屬劇情需要

內地電視劇《一路向前》2名劇組人員上周六（4日）凌晨在四川內江拍攝期間不慎落水溺亡，事後，出品電視劇的公司負責人表示，身亡的演員並不是普通的群演，而是特殊的演職人員，專門負責高危高難度動作。對於為何要在深夜的水邊拍攝，她回應是劇情需要。而對於拍攝過程中劇組的安保措施，投資方表示並不知情。目前，劇組經已停工。



事發於內江市市中區龍門鎮蘭家坨村附近沱江岸邊，據村民爆料，上周六凌晨4時許，《一路向前》劇組在沱江邊拍電視劇，他去圍觀時聽見有人喊「落水了」，劇組工作人員隨即在岸邊搜尋，惟一直沒見到有人被救起。之後，救援人員趕抵展開搜救工作，當天下午打撈起溺水人員遺體，他們均已無生命體徵。

公開資料顯示，《一路向前》是由綿陽文化旅遊集團有限公司出品，其負責人賀女士透露，身亡的演員是武行演員，專門負責武打戲、槍戰、水下打鬥等一系列高危高難度動作。之所以要在深夜的水邊去拍攝這段高危的畫面，是因為劇情需要，賀女士介紹，劇情概要是演員扮演的角色趕著夜晚去救鋼鐵廠期間遭到特務的襲擊，史料記載正是在夜晚發生。而拍攝中，有一個場面需要船體晃動，兩人就是在船體晃動期間出事。

賀女士表示，內江市政府已成立專門的調查小組，調查落水原因和事故具體情況。

事故現場。（新浪娛樂）

據了解，《一路向前》於去年12月開機，後因疫情至今年3月才正式開拍，其由習辛執導，李健、練束梅領銜主演。據官方介紹，該劇以主人公羅向前修建成渝鐵路內江段時的故事為主線，展示築路民工自力更生、艱苦奮鬥的崇高精神，充分展現內江各界參與、支持成渝鐵路建設的光輝歷史，反映成渝鐵路建成通車為沿線富饒資源開發和經濟社會發展作出的重要貢獻。