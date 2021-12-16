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今年8月14日，福建漳州市漳浦縣有17人在海灘遊玩時被捲入海中，最終只有6人獲救，11人遇難。事發前，曾有附近村民看到他們在海灘上手拉手拍照遊玩。

事故已過去4個月，但有遇難者家屬稱，至今未得到事故的調查結果，「他們為什麼會去那片野海灘？」成為他們共同的疑問。



《極目新聞》昨日（15日）報道，27歲的遇難者馬冬（化名）是江西人，大學機電專業畢業後去了廣東惠州工作。其父親稱，8月15日晚接到警方來電通知「兒子出事了」，於是他連夜從浙江溫州趕往漳州，「聽到這個消息時我腦子裏一片空白，只想趕緊趕過去確認是不是我兒子。在見到遺體前，心裏一直都不敢相信兒子就這樣死了」。

馬父憶述，兒子應該一直在廣東惠州上班，不知為何他在福建出事；去年兒子曾聲稱與一名來自贛州的女生談戀愛，不回家過年。他又稱，平時與馬冬會通電話和視像，但問起工作和生活時，兒子往往只回答「還好」；出事前3天，他們曾通過視像電話，當時馬冬非常消瘦，看起來只有55公斤重。

馬父表示，去年12月馬冬曾向他要了2.8萬元，聲稱要買禮物。出事後，他在兒子的遺物中發現一張去年10月由惠州前往廈門的火車票，「我這才知道他去年就去了福建，但他從來沒告訴過我。現在想起馬冬要錢的舉動，很可能是誤入了傳銷」。

家屬懷疑馬冬誤入傳銷組織。（極目新聞）

遇難者離家工作至少1年

無獨有偶，遇難者朱小光（化名）與馬冬的情況相差無幾。27歲的朱小光同樣來自江西，初中畢業後就外出打工，往年一直在廣東揭陽。朱父介紹，兒子去年到廈門工作，年底過年時表示要加班，並未回家。今年端午節，他曾要求兒子回家探親，但後者聲稱要與女友過節。

朱父表示，自從朱小光到福建工作後，他再無見過兒子一面，「他在福建那段時間，我們給他打微信視頻電話，他那頭就是黑屏的，我們也看不到情況」。他曾多次在電話中詢問兒子具體地址和工作，但從沒得到過正面回答。

同樣疑惑的還有遇難者李程（化名）的父親，他至今也沒收到兒子的遺物。李父表示，兒子今年25歲，高中畢業後去江蘇打工，已有2、3年沒有回家，一直不清楚他的生活及其工作情況，「他基本上可以說是個無業人員，我們家裏人想知道他生前在福建是做什麼的」。他又提到，「去殯儀館確認遺體時，我們每個家屬都是分開去的，沒有和其他人見過面」。

上述3位遇難者均有1年或以上未曾與家人見面，但江西上饒的方正（化名）遇難時僅僅離開老家1個多月。其親弟表示，兄長年僅23歲，今年7月與朋友到廈門打工，曾稱是做採購，「他去廈門後，把放在我這裏的3000元要回去了，說是要買電動車」。

誤入傳銷組織？

朱先生與其他遇難者家屬溝通後，發現大家的情況相似，「我們懷疑他們是不是進了傳銷組織，不然怎麼會都不告訴家裏人任何消息，突然就跑去海灘」。

目前，他們唯一的訴求就是想知道親人生前情況，以及為何會去海灘遊玩。然而，漳浦縣委宣傳部、漳浦縣公安局、龍海區公安局等未有給出答案。

事故或與離岸流有關

據介紹，事發海灘並非景區。當地村民均稱，看似普通的海灣實際上是暗流洶湧，本地人也不敢隨意下水。事發當日的救援者稱，涉事17人很可能是遇上了離岸流，「人掉進去以後這種暗流會把人往深處帶」。

同濟大學海洋與地球科學學院教授范代讀表示，結合目前報導的資料和當地海灘的動力地貌綜合分析，這次事故或與離岸流關係密切。

范代讀介紹，離岸流又叫裂流，是波浪和近岸地形相互作用的結果，即便是弱小的風浪也能形成。離岸流可被肉眼觀測到，其水流方向垂直或斜交於海岸，顏色因含沙量較高而不同於周邊水體，較強的離岸流可將人捲入深水。離岸流在沙質海岸比較常見，會隨着海岸剖面由緩到陡而增強。

同時，離岸流發生位置會因波浪入射方向、潮位和地形變化等因素而不斷遷移，增加預測和預警的難度。范代讀指出，出事的海灘是典型的反射型海灘剖面，當漲潮時波浪會在反射型海灘得到加強；由於事故發生在漲潮後約3個小時，從時間上可進一步說明事故與離岸流密切相關。