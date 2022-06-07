上海推戶籍新政：全球前50院校留學生　在滬全職工作可直接落戶

前段時間上海因疫情封城，期間亂象重重，引發「逃離上海」的風潮。而上海市官方則有意透過放寬入戶政策等手段，吸引人才流入上海就業生活。

《澎湃新聞》周二（7日）報道，上海市人社局於近日出台《關於助力復工復產實施人才特殊支持舉措的通知》，提到要在政策上創新突破，助力復工復產，為人才提供特殊支持。

通知提到上海的戶籍新政，在全球前50院校留學的內地居民，畢業返國後，在滬全職工作可以直接落戶。



上述通知提到，為積極營造更加開放的人才引進環境，今年7月至明年6月，人才引進相關政策中涉及「平均工資」的事項，仍維持現有基數標準作為參考水平；針對畢業於世界排名前50名院校的留學回國人員，取消社保繳費基數和繳費時間要求，全職到上海市工作後即可直接落戶。

畢業於世界排名51至100名的，全職到上海市工作並繳納社保滿6個月後可申辦落戶。

此外，針對用人單位因受疫情影響未按期繳納社會保險費並最遲於2022年年底前補繳的情形，《通知》提出，完成補繳後在辦理人才引進相關業務時不受影響。《通知》還提出開設人才引進「綠色通道」，對於復工復產的重點企業人才以及國（境）外名校留學人員等，在申辦人才引進相關業務時優先辦理；針對疫情管控等特殊情況，繼續實施「書面材料暫緩遞交、線上流程正常辦理」的支持措施。