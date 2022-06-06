疫情｜內地增86宗本土個案內蒙古佔49宗　上海否認再封城傳言

國家衛健委公布，內地昨日（5日）新增25宗本土確診及61宗無症狀感染者，即共有86宗本土個案，無新增死亡病例。

內蒙古疫情升溫，新增49宗本土個案，包括16宗本土確診及33宗無症狀感染者；上海新增8宗本土個案，包括4宗本土確診及4宗無症狀感染者；北京則新增6宗本土個案，包括5宗本土確診及1宗無症狀感染。



此外，國家衛健委又公布，本土無症狀感染者方面，遼寧新增13宗，四川5宗，吉林2宗，廣西2宗，雲南1宗。

上海在6月1日解封後，近日不少市民轉傳一則「6月20日上海再封一個月，沒快遞沒外賣」的訊息，引發恐慌。對此，由上海市網信辦主辦的闢謠平台昨日發文稱「傳言不實」，強調全市目前沒有這個安排。

近日，內地部分高校學生陸續離校返鄉。返鄉學生如果按規定確實需要集中隔離，隔離時入住酒店的費用成為學生的支出負擔。教育部昨日對此解釋，根據規定，各地需免除學生隔離費用。

此外，國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍昨日強調，各地應進一步提高防控措施的科學性、精準性、針對性，堅決防止簡單化，要做到「九不准」，其中包括不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施；不准隨意擴大採取隔離、管控措施的風險人員範圍；不准對符合條件離校返鄉的高校學生採取隔離等措施等。