國家安全部：公民舉報危害國安行為　最高獎勵10萬元以上

6日（周一），國家安全部公布部門規章《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》（以下簡稱《辦法》），自公布之日起施行。

《辦法》細化和明確了國家安全機關實施舉報獎勵的條件、方式、標準和程序，鼓勵公民舉報危害國家安全行為，作出特別重大貢獻的給予10萬元（人民幣，下同）以上獎勵。



央視報道指，《辦法》規定，舉報人獲得舉報獎勵應當同時符合3項條件：一是有明確的舉報對象，或者具體的危害國家安全行為線索或者情況；二是舉報事項事先未被國家安全機關掌握，或者雖被國家安全機關有所掌握，但舉報人提供的情況更為具體詳實；三是舉報內容經國家安全機關查證屬實，為防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮了作用、作出了貢獻。

《辦法》明確，獎勵實施方式包括精神獎勵和物質獎勵，並根據舉報發揮作用程度、作出貢獻大小，劃定了4個等級的獎勵標準。其中規定，對防範、制止和懲治嚴重危害國家安全行為發揮特別重大作用、作出特別重大貢獻的，給予10萬元以上獎勵。

此外，《辦法》還規定了違反獎勵辦法有關規定的法律責任，其中明確，舉報人不得借舉報之名故意捏造事實誣告、陷害他人，不得弄虛作假騙取獎金，不得惡意舉報或者以舉報為名製造事端、干擾國家安全機關工作，不得洩露舉報中知悉的國家秘密或者工作秘密。