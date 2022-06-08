南京大屠殺｜難忘父及鄰居被日軍捅殺　倖存者余昌祥去世享年95歲

據侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館消息，南京大屠殺倖存者余昌祥於周二（7日）去世，享年95歲。據悉，南京大屠殺期間，余昌祥的父親被日軍捅殺，時年11歲的他親見手無寸鐵的百姓被日軍砍頭、強姦、搶劫，令其受到很大的精神刺激。晚年，他更曾親赴日本，向日本民眾口述南京大屠殺期間的目睹耳聞。而隨著余的逝世，目前南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊在世的倖存者僅剩55位。



據介紹，余昌祥生於1927年，日軍攻佔南京期間，他們家躲在掃帚巷王全勝糧行下面一個通往長干橋的大管道裡避難。據余昌祥憶述，其父當年被日本兵拖去挑東西，送過去以後，日本兵讓他走，結果他一出來，日本兵就用刀把父親捅死了。而其父的屍體一直未能尋獲，遇難者名單牆上的名字就成了余昌祥祭奠父親的唯一所在。

遇難者名單牆上的名字就成了余昌祥祭奠父親的唯一所在。（新華報業網）

余昌祥又憶述，他當年見過最慘絕人寰的場景，是日本兵用刺刀把地上躺著的一個慘死的孕婦肚子戳開，讓可憐小孩的頭顱從肚中露出，「也死去了」。而另一幕讓他久久不能忘懷的，是從自家門縫中目睹的，當時兩名日本兵搜到他家對門，並把四個人拽到面前，然後再用刺刀從其喉嚨管捅進去一攪，鮮血頓時噴出。這令余昌祥嚇得要命，趕緊從後門跑到地洞去，而據其憶述，死者的屍體當天被匆匆棄到井中，直到一年後才被打撈上來。

由於精神刺激巨大，余昌祥對這段往事一直不願提起，因為一提起就不舒服、心裡痛苦。直到2012年，他去了侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館後，才解開心結，自此開始走出沉默，為反戰奔走，為和平代言。其後，年屆八旬的他還應邀赴日本廣島、福岡、長崎多地，向日本民眾口述當年的目睹耳聞。近年來，即使身體狀況大不如前，老人仍堅持到紀念館參加各種和平集會、家祭等活動。

晚年，余昌祥曾親赴日本，向日本民眾口述南京大屠殺期間的目睹耳聞。

其中在2016年家祭時，余昌祥曾給父親寫了一封信：「親愛的父親：我真的特別想念您。當年，您在中華門外西街小市口被日軍殺害。生命的逝去是不能用任何方式換回的，我真切地感受到了什麼叫生死相隔。」

據侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館微博透露，余昌祥的遺體會被捐獻用於醫學研究。其實，早在2019年，余昌祥就簽署了遺體捐贈協議，一如幾年前過世的老伴一樣。他表示，自己見過太多死人，已看淡生死，並認為自己年輕時沒有給國家做很多貢獻，今後捐獻遺體就算作是貢獻。