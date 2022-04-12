南京大屠殺｜倖存者王恆離世享年100歲　曾開通微博口述悲慘歷史

撰文：林芷瑩
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南京大屠殺倖存者王恆4月7日去世，享年100歲。目前，南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊在世的倖存者僅剩57位。

4月7日，南京大屠殺倖存者王恆去世，享年100歲。（微信公眾號＠侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館）

2011年12月8日，90歲的王恆在孫女王蓮的幫助下，開通微博「王恆爺爺的故事」，通過網絡來「口述」歷史，希望讓更多的年輕人了解南京大屠殺歷史。

他在微博講述南京淪陷前後悲慘的點滴，包括父親帶領全家人逃亡到金陵女子大學難民營，甚至當年已花甲的父親被幾個日本士兵圍毆猛踢狠踹，回家後一病不起，由於家中貧困無錢看病，沒過多久父親便撒手人寰。

據介紹，1945年，王恆主動參軍入伍；1947年元旦過後，他隨部隊進入山東，被編入華野四縱十一師三十二團；1949年初，又被編在二十三軍六十八師二Ｏ三團。1955年2月，王恆轉入海航旅順基地，成為新中國第一代海軍航空兵的一員。同年，他被授予海軍上尉軍銜。

兒子王成璞表示，父親參加過不少戰役，較為著名的就有淮海戰役中的萊蕪戰役、孟良崮戰役、睢杞戰役，以及渡江戰役、解放上海戰役、解放舟山群島戰役。退伍後，王恆先後到江蘇省機械科學研究所和江蘇省汽車配件公司工作，參與眾多機械項目研究。

據了解，當年王恆開通微博後，立即吸引大批網民極大的關注，粉絲數量直線上漲，在開通不到5天內，微博已經有近3000名粉絲。

在微博中，孫女王蓮更會記錄王恆的生活點滴。在家人眼中，他是一位節儉又淡然的老人家，他從來不會剩飯，喜歡去超市搶購特價肥皂，幾年前更偷偷簽了遺體捐獻協議，「爺爺常說，生死是自然規律，以後他走了，我們都不要哭」。

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