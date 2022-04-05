清明節｜男子受港商之託為南京大屠殺遇難者獻花：很有成就感

江蘇南京從事代客祭掃服務的楊先生在清明節前夕的周一（4日），接到一個來自香港一名港商的訂單，希望楊先生能代他前往在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館外敬獻鮮花。



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據《山東商報》報道，楊先生說，「心裡還是很感動的，尤其是在香港的同胞，清明節前都記得去給南京大屠殺遇難者送花祭奠。」對於代客祭掃行為，楊先生表示作為服務行業，能幫別人完成心願，還是很有成就感的。他也希望代客祭掃能夠被大家去慢慢接受。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的資料顯示，在1937年12月13日，日軍侵占南京後，在市內屠殺中國平民和放下武器的士兵，史稱「南京大屠殺」；期間，市內發生近兩萬起強姦、輪姦的暴行，大量公私財物被日軍掠奪；根據戰後南京審判戰犯軍事法庭判決統計，南京大屠殺死難者總數達30萬人以上。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館於1985年8月15日建成開放。紀念館內現存三處南京大屠殺「萬人坑」遺址，分別展示了1984年、1998至1999年以及2006年發現的遇難者遺骸。2015年10月，聯合國教科文組織將「南京大屠殺檔案」列入《世界記憶名錄》。

網民表示：



「兩地一心，銘記歷史，勿忘國恥。」

「這是一段誰都不能忘卻的歷史。」

「遙寄哀思，這種代客祭掃一定會越來越流行。」

「希望疫情快點結束，希望明年的清明我可以親自過去獻花。」