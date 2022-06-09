疫情｜內地增164宗本土個案內蒙佔130宗　滬警日接報8萬為常態3倍

國家衛健委公布，內地昨日（8日）新增53宗本土確診及111宗無症狀感染者，共有164宗本土個案，無新增死亡個案。

其中，內蒙古新增130宗本土個案，包括37宗本土確診及93宗無症狀感染者；上海新增9宗本土個案，包括4宗本土確診及5宗無症狀感染者；北京則新增1宗本土確診個案。



此外，在本土確診方面，遼寧新增11宗。本土無症狀感染者方面，吉林新增5宗，遼寧3宗，福建2宗，河南1宗，廣西1宗，雲南1宗。

境外輸入方面，新增確診病例17宗，其中福建4宗，廣東4宗，雲南3宗，廣西2宗，北京1宗，黑龍江1宗，重慶1宗，四川1宗；新增59宗無症狀感染。

龔正一行來到12345市民服務熱線，深入了解疫情期間熱線工作情況。（上海市衛生健康委員會）

上海市委副書記、市長龔正前日（7日）調研12345市民服務熱線、110報警電話、120市醫療急救中心，指要認真傾聽吸收群眾意見建議，不斷提升為民服務水平，持續探索總結超大型城市治理新路，提升群眾獲得感，更好服務常態化疫情防控和經濟恢復重振。

上海疫情期間熱線工作情況方面，3月1日至6月4日，12345市民服務熱線接聽電話343.6萬個，按年增加112%，受理疫情相關訴求190.6萬件。疫情期間，「110」接警單日呼入在7萬至8萬個，是常態的3倍。龔正要求「110」強化對突發事件快速反應，服務群眾、解危救困，為全面恢復生産生活秩序保駕護航。