台灣疫情｜連續2日增逾8萬宗本土個案　多159人病亡再創單日新高

台灣疫情反彈，今日新增80195宗本土病例，新增中重症344宗，再多159人死亡，再創單日新高。

台灣再增3宗兒童重症，包括首宗兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案。



台灣中央流行疫情指揮中心宣布，今日新增80195宗本土病例，包括37611名男性、42550名女性、34宗仍在調查中，年齡介乎未滿5歲至90歲以上。其中，台中市、新北市及高雄市的確診個案均過萬。

今日新增159宗死亡個案，包括105男54女，年齡介乎20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、157人具慢性病史、71人無疫苗接種。雖然死亡個案中無兒童個案，但再增3宗兒童重症，分別為4歲女童以及10歲和12歲男童，其中包含台灣首宗兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，日前台大報告的MIS-C個案，患者為10歲男童，無慢性病史，4月26日採檢陽性確診，當時症狀僅發燒兩天，居家照護至解除隔離。5月28日，男童再次發燒，出現頸部淋巴結腫、皮膚紅疹，因有持續發燒、嘔吐、腹瀉，就醫雙下肢腫脹、持續發燒三天，送至醫學中心。

男童之後出現結膜紅、皮膚紅疹、發炎指數增高、血壓下降等，6月1日收治到深切治療部，診斷為是MIS-C併休克。經過升壓劑、免疫球蛋白和類固醇等藥物治療，病況改善，6月5日轉到普通病房。

另一名重症的4歲女童有癲癇慢性病史，6月3日出現全身抽搐送醫，血壓及氧氣濃度偏低，體溫達40.7°C，退燒後抽搐停止。由於她呼吸窘迫，需插管使用呼吸器，且經頭部電腦斷層診斷為疑似腦炎，院方採用類固醇、免疫調節劑、降腦壓藥、瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物為她醫治，目前留醫深切治療部。

另一名重症的12歲男童，有先天性神經系統疾病長期臥床。5月24日，他發燒到38.4°C， 3日後痰阻塞缺氧發紫，送醫出現低血壓、血氧降低，核酸檢測陽性確診，插管使用呼吸器以及升壓劑並轉送至醫學中心，診斷為吸入性肺炎合併新冠感染，需使用呼吸器及瑞德西韋等藥物治療，目前留醫深切治療部，病況穩定。