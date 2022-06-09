朱立倫訪美稱持續對抗共產主義　國台辦：要保持頭腦清醒

國民黨主席朱立倫周二（7日）訪美期間稱，國民黨是親美政黨，「持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭」；他還說「九二共識」就像美國的一中政策，是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」。

在北京，國台辦發言人馬曉光周四（9日）回應指，台灣是中國的一部分，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦，不需假手外人。



馬曉光指，「中國共產黨是以為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為自己初心使命的政黨，已經走過了一百年的光輝歷程，取得了彪炳史冊、舉世公認的巨大成就，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。人民和歷史已經作出正確的評判。」

馬曉光表示，「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，雙方函電往來中都清晰表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，白紙黑字清清楚楚。

It was an honor to speak at the @BrookingsInst + @CSIS event this morning. Thanks for the invitation & thanks to the listeners.



The topic of our time is not merely deterrence, but also endurance; not only resisting autocracy, but also enlarging democracy. https://t.co/0KxRSpAkeH pic.twitter.com/pyBrg7RwKp — 朱立倫 Eric Chu (@eric_chu0607) June 7, 2022

馬曉光說，在「九二共識」的基礎上，兩岸雙方開啟了協商談判，開闢了兩岸關係和平發展道路，中國共產黨和中國國民黨也開展了交流合作，為推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定作出了貢獻。

馬曉光指出，「九二共識」不容任意扭曲。當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸關係日趨緊張。希望島內任何致力於發展兩岸關係、維護台海和平穩定的政黨、團體和人士，在涉及民族大義、大是大非等重大問題上，要保持頭腦清醒，把握正確方向，放遠眼光，站在歷史正確一邊，而不是相反。