芝加哥大學20歲中國留學生失蹤逾月　父母懸賞1萬元尋子

撰文：姜庚宇
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據霍士電視芝加哥頻道周三（8日）報道，一名在芝加哥大學就讀的中國留學生已失蹤超過1個月，其家人正請求公眾幫助尋找他的下落。
美媒表示，20歲的范迪文（Diwen Fan，音譯）於5月5日離開學校宿舍，就此下落不明。當時，他背着一個黑色背包，戴着一副黑框眼鏡。

隨着范迪文失蹤超過1個月，其家人發布聲明尋求公眾提供相關資料。芝加哥大學也發表聲明稱，正在與執法部門和家屬密切配合，希望范迪文能平安歸來。

根據芝加哥清水正東律師事務所指出，范迪文身高179公分，體重70公斤，中英文流利，5月5日從校園失蹤時，戴着一副黑色邊框的近視眼鏡，背着一個黑色且上面有「EDISON」字樣的後背包。

美國中文電視報道稱，范迪文父母公開喊話兒子說，知道他付出了巨大艱辛與努力，但誰又能事事如意呢？「因個人所能掌控之外的原因受到挫折，根本不算甚麼大事，堅強、韌性與毅力才是人生真正的財富」。

范迪文父母還提到，是否還記得父親常講的名校並不那麼重要，何況目前一切問題均能解決，「你完全可進可退，前程無虞，關鍵是盡快回歸樂觀與常態」。

范迪文父母還說，認識他的所有人一如既往相信、支持他，不過，父親現在焦急萬分，母親整天以淚洗面，弟弟也急切盼望早日見到「象龜哥哥」，范迪文的同學也期待與他在暑期聚會，父母希望兒子不要把自己封閉起來，盡快與家人聯繫。

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