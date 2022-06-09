中國天眼首發現持續活躍快速射電暴　1毫秒釋放太陽1年輻射的能量

「中國天眼」500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）發現首例持續活躍快速射電暴 FRB 20190520B。

據介紹，快速射電暴（FRB）是宇宙中最明亮的射電爆發現象，其在1毫秒的時間內釋放出的能量，相等於太陽約一整年才能輻射出的能量。有關成果已在國際學術期刊《自然》（Nature）雜誌發表。



中國天眼通過「多科學目標同時巡天（CRAFTS）」優先重大項目，發現了迄今為止唯一一例持續活躍的重複快速射電暴。據了解，快速射電暴的研究歷程並不長，2007年才在全球範圍內首次確定其存在，2016年探測到第一例重複爆發的快速射電暴。

2019年5月20日，一例重覆快速射電暴被FAST探測到，被命名為 FRB 20190520B。論文第一作者、國家天文台青年學者牛晨輝介紹，在最初被探測到時，FRB 20190520B就表現出活躍的跡象，在同一個波束掃過的10秒中內有3次爆發；20秒後，另外一個波束掃到相鄰位置時又有1次爆發。

中國天眼坐落於貴州省平塘縣克度鎮大窩凼窪地。（新華社）

《央視新聞》報道，中國科學院國家天文台研究員李菂介紹，本次發現的持續活躍快速射電暴，大概一小時會有3到4次爆炸，一次爆炸普遍持續千分之幾秒。

發現首例持續活躍的快速射電暴後，李菂及團隊通過組織多台國際設備天地協同觀測，綜合射電干涉陣列、光學、紅外望遠鏡以及空間高能天文台的數據，將持續活躍的快速射電暴定位於一個距離地球30億光年的貧金屬的矮星系，確認在其附近區域擁有目前已知的最大電子密度，並發現迄今第二個快速射電暴的持續射電源對應體。