中國天眼FAST新發現201顆脈衝星　或挑戰改寫銀河系電子分布模型

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-05-21 21:22

位於貴州的「中國天眼」500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）再有突破，新發現201顆脈衝星，包括一大批闇弱脈衝星，或挑戰改寫銀河系電子分布模型。

被譽為「中國天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡已發現多顆脈衝星。圖為工作人員在「中國天眼」總控室內工作。（新華社）

國家天文台5月20日發布消息，指科研團隊利用「中國天眼」開展銀道面脈衝星巡天，最新發現201顆脈衝星，其中包括一批最闇弱的脈衝星、挑戰當代銀河系電子分布模型的大色散量脈衝星、40顆毫秒脈衝星、16顆脈衝雙星、一批模式變化和消零脈衝星以及射電暫現源等。

據介紹，脈衝星是大質量恆星死亡後的殘骸，是宇宙中密度最高、磁場最強、自轉最快、相對論效應顯著的一類迷人而又奇異的天體，是研究宇宙極端環境中物理規律的理想實驗室。長期以來都是天文和物理的前沿研究領域，涉及引力波探測、精確驗證廣義相對論、限制極端物理條件下的物態方程、高精度時空基準建立等重要基本問題。自1968年首次發現脈衝星到現在50餘年，已經發現約3000顆脈衝星，其中約400多顆毫秒脈衝星。

目前銀河系分布模型認為，系內脈衝星的色散量有限。但截至今年3月，「中國天眼」觀測約126平方度的銀河平面，發現部分特殊脈衝星的色散量已遠遠超過目前預計最高限制數字。根據原有模型估算，這些脈衝星應該位於銀河之外。對此，國家天文台的研究員韓金林表示，考慮到銀河系在這些方向有銀河旋臂，含有大量電子氣體雲團，很可能是模型中這些雲團的數目或雲團裏的電子密度被嚴重低估。韓金林認為，新發現的脈衝星對當今的銀河系電子分布模型提出挑戰。

（綜合報道）