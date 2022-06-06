中科院院長：「中國天眼」已向14個國家共27個科學項目開放

被稱為「中國天眼」的500米口徑球面無線電望遠鏡（FAST）是世界上最大無線電望遠鏡，中科院院長侯建國今日（6日）表示，目前「中國天眼」已向來自全球14個國家、27個科學項目提供科學觀測時間。



「中國天眼」↓↓↓

中共中央宣傳部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會。侯建國表示，中科院在保障國家重大工程、突破「卡脖子」技術等方面發揮關鍵作用。比如，在載人航天工程中，中科院牽頭負責空間應用系統，研製了數百台套有效載荷。在探月工程中，主要承擔地面應用系統有效載荷分系統等任務，為「嫦娥」開展科學探測提供關鍵的技術保障。在北斗三號全球導航定位系統建設中，承擔了12顆衛星的研製任務。

侯建國又表示，中科院產出了鐵基高溫超導、納米限域催化、量子計算原型機、二氧化碳人工合成澱粉等一批高水平的重大原創成果，引領中國的凝聚態物理、分子科學、納米材料、幹細胞等一批重要前沿方向進入世界第一方陣。

侯建國稱，中科院研製建設了「中國天眼」、高海拔宇宙線觀測站、「人造太陽」等國際領先的重大科技基礎設施，成為基礎研究和科技攻關的利器，支撐脈衝星研究、中微子振盪、磁約束核聚變等方面取得一批原創重大成果。目前，「中國天眼」已向來自全球14個國家、27個科學項目提供科學觀測時間。