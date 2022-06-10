疫情｜內地增73宗本土個案　習近平：毫不動搖堅持動態清零

國家衛健委公布，內地昨日（9日）新增30宗本土確診及43宗無症狀感染者，即共有73宗本土個案，無新增死亡病例，新增個案主要集中在內蒙古。國家主席習近平在四川考察時提到，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅定信心，排除干擾。



內地共新增30宗本土確診，主要集中在內蒙古，共有15宗，北京7宗，上海6宗，遼寧2宗，含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（內蒙古1宗，遼寧1宗。）境外確診病例15宗。

本土無症狀感染新增43宗，同樣集中在內蒙古。內蒙古新增20宗，遼寧7宗，吉林7宗，上海5宗，廣西2宗，北京1宗，福建1宗，境外無症狀感染新增63宗。

圖為國家主席習近平接見李家超。（政府新聞處）

針對疫情，國家主席習近平在四川考察時提到，要堅決貫徹中央決策部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，「保持經濟穩定發展，保持社會大局穩定，以實際行動迎接二十大勝利召開。」

習近平指出，要高效做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，堅決克服目前經濟發展面臨的一些困難，做好就業、社會保障、貧困群眾幫扶等方面的工作，做好維護社會穩定各項工作，保持人心穩定，保持社會大局穩定。

他指出，堅持就是勝利，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅定信心，排除干擾，克服麻痺思想，抓緊抓實疫情防控重點工作，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。