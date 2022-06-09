台陸委會：港人移民不獲批多涉假投資　「涉陸」非單一否決原因

近年香港人移民台灣人數創新高，不論是獲居留許可或獲定居許可的人數，都打破歷史紀錄。

對於有外媒報道指部分港人反映申請在台居留、定居不易，或因「涉陸」背景而不獲批准，台灣陸委會發言人邱垂正今日（9日）回應稱，港人無法獲批絕大部分因涉及「假投資」案件，另外「涉陸」絕非單一不獲批准原因，「制度設計不會如此一刀切」。



美媒《華盛頓郵報》（The Washington Post）近日報道香港人以投資移民赴台，卻因審查無期、在中國大陸出生等涉陸因素而不獲定居資格。德國之聲（Deutsche Welle）則報道指，有流亡港人擔心護照過期，喪失身分。

綜合台媒中央社及《聯合報》報道指，邱垂正表示，針對以專案機制提供協助的港人（流亡港人），「台港服務交流辦公室」會有專人提供輔導就學就業、必要生活津貼、醫療諮商等輔助，協助他們處理在台生活遇到的各種問題。這些專案港人不需擔心因失業影響居留，和護照過期失去身分等問題。

對於港人申請居留和定居不獲批准的原因，邱垂正稱，其中絕大多數涉及「假投資、真移民」。常見狀況是同一個住址設立上百家公司、提交假商業契約及單據、設立紙上公司輪流投資、沒有員工實際辦公等。

在「涉陸」因素方面，邱垂正稱，針對在中國大陸出生、曾在大陸黨政軍單位任職和香港政府工作者，台灣政府會強化審查，但制度設計並非「一刀切」，不會因為單一因素否決申請。