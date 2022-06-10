多圖｜素衣華服總相宜　一文看清劉亦菲在神劇《夢華錄》的絕美

「感謝劉亦菲陳曉來內娛古偶扶貧。」豆瓣一條短評，炸出上萬點讚！你相信緣分嗎？反正我是相信的。《神鵰俠侶》中姑姑曾對過兒説：「過兒，你我16年後再相見。讓我們等來陳曉和劉亦菲的《夢華錄》」（瞎扯）。《夢華錄》光看臉，就已經值得外貌協會觀眾慶祝三天三夜了，更何況劇情流暢度和演員演技，也絕對在線。試問，最近，誰還沒有看《夢華錄》的？日站君給你詳細解說。



劉亦菲美這個字，我已經説累了。愛美人這件事，誰也無法免俗。淺看一下劉亦菲在新劇中的造型和顏值。一身素衣，清新秀麗。受傷狼狽，依然盡顯凌亂美。動時美靜時美，妝成時美灰頭土臉也美，頭髮亂糟糟都美。素衣美，華服更美。一團扇，舞弄風姿，悠然自在。一個wink，一下就打到了我的心窩窩裏。有仙女的每一幀畫面，我都捨不得二倍速……

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【注意，以下內容含有劇透。逃生門按此】

一個是賤籍脱籍後的前官風塵之女，現茶坊老闆趙盼兒。一個是隸屬皇城司，做事果斷狠辣的活閻羅。比起一般的英雄天降，這劇開頭就挺與眾不同，比如陳曉來見到劉亦菲的第一句評價：鄉野村婦。這「鄉野村婦」，抬眼垂眸，盛放一時滿驚鴻。好傢伙，劉亦菲都是鄉野村婦了，我等於已經被開除人籍。

《夢華錄》看官方簡介，是根據著名元曲作家「關漢卿」的《趙盼兒風月救風塵》改編而來，有充分的歷史依據，如果你沒聽過「關漢卿」，也一定聽過，甚至跟我一樣學過他的《竇娥冤》。在播出前，《夢華錄》早已在文學性、立意和落地化方面，高出不少古偶劇一籌。從陳曉落難二人結伴逃命開始，「顧盼生輝」這兩口子互相陰陽怪氣和拌嘴就成了網友的每日甜蜜陷阱。「你動手我就動口」，在這裏，曖昧的氣氛開始烘托。尤其船上拌嘴一段，這也太可愛了。顧千帆對趙盼兒説：你左我右，互不相干。

隨着二人關係的進展，他倆把那種逐漸淪陷的無力抵抗和曖昧的拉扯演得絲絲入扣。「我能讓你沒錢花嗎？」「你是我的死穴。」「拙荊乃是一介無知婦孺。」「你在船上的時候還脱過我的衣服。」玉容寂寞淚瀾干，梨花一枝春帶雨。在摸索自己的心意之時，盼兒既清醒又堅定。美人落淚，我見猶憐。他們倆沒有套路得起飛一定轉圈圈、摔倒必接吻的古偶定律，他們給觀眾發的糖充滿了東方的矜持，這種留白的曖昧，很難讓人不心動。我好愛看啊，真的是眼神在拉絲啊！

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除了極限推拉，這部劇從女性視角出發，勵志，熱血，更打拼事業，中間夾雜家國大義、愛恨情仇，很有看點！細節滿滿，賞心悦目。史學大師陳寅恪曾言：華夏民族之文化，歷數千載之演進，造極於趙宋之世。《夢華錄》備受稱讚的地方在於審美在線，從構圖到服化道，體現了宋朝的極簡淡雅之風。劇中「茶百戲」看得觀眾入戲，這是導演在籌備期間請章志峯老師「非遺茶百戲代表性傳承人」給全劇組講課，就是希望借趙盼兒之手展示中國傳統非遺「茶百戲」的韻味。這是一種始於唐，盛於宋的茶道，深受文人雅士推崇。茶百戲，又稱湯戲或茶戲，是宋朝流行的一種茶道，就是把開水注入茶碗，用泡沫使茶湯紋脈形成物象，如同咖啡「拉花」。

劇裏披髮造型相對比較少，大多數情況是挽成各種髮髻，這在宋代的古畫裏很常見。孫三孃的包髻也很符合她已經生育的情況。陸游曾描寫蜀地三峽一帶的女性：「未嫁者，率為同心髻，高二尺，插銀釵六支，後插大象牙梳，如手大。」宋引章的琵琶在《韓熙載夜宴圖》中也有體現，也就是南音琵琶。《韓熙載夜宴圖》描繪了官員韓熙載家設夜宴載歌行樂的場面，繪寫的就是一次完整的韓府夜宴過程，即琵琶演奏、觀舞、宴間休息、清吹、歡送賓客五段場景。而且《歌樂圖》裏紅色長褙子的造型也被呈現了出來，長鏡頭的運用更是精彩。

導演楊陽：「《夢華錄》是一個豐富多彩的女性題材，活色生香，美顏生動，但這份生動是建立在生活感的基礎上，是一個非常有煙火味的市井戲。」《夢華錄》裏的美學，不僅是對稱的構圖，細緻的打光和古詩宋詞一樣多變。或古雅，或恬淡，或清麗。楊陽佈景要求貼近宋朝的簡約留白，喜歡她對盆景帶來的生活氣息的解讀，有些植物在，「雖然沒看到人，但是你看到這個城市是活的。」泱泱大國，好山好水，留白之處，並非無一物，而是自有氣象萬千，自有時空無限。楊陽導演有做到讓「水」這個主題串起《夢華錄》，初見趙盼兒就是在水上撐舟，於是所有人記住了一個堅強温柔的賣茶文君，一個堅毅清澈的江南水鄉女子。沒錯，是良心的好劇了！

繼王心凌引發「青春回憶殺」後，而劉亦菲則讓觀眾「夢迴趙靈兒」。在《夢華錄》的一個場景裏，盼兒一跑，讓網友直接串劇。猶記得，《仙劍奇俠傳》一裡，趙靈兒就是這樣跑來，一句逍遙哥哥，青葱可愛，天真無邪。多年過去，時光荏芮，麗色如舊。而《夢華錄》不僅僅有劉亦菲的顏值，劇情上更是快速推進，毫不拖沓。更難得的是，整部劇更展現了宋朝經濟、文化、生活等各方面的風貌，儼然是劇版的《清明上河圖》。明明只為追個劇，卻通過追劇得到外在高審美和內在共精神的雙重享受。有人説這部劇僅靠顏值才火，我想，它爆火的內核，是網友們審美和文化的共震。

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