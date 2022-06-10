習近平四川考察強調：不能封閉僵化　不能以外國的東西為圭臬

據央視報道，中共總書記、國家主席習近平近日在四川考察時強調，要統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟穩定發展，保持社會大局穩定。他還指，要善於從中華優秀傳統文化中汲取治國理政的理念和思維，廣泛借鑒世界一切優秀文明成果，不能封閉僵化，更不能一切以外國的東西為圭臬。



6月8日，習近平在四川眉山市考察調研。（新華社）

針對農業方面，習近平8日上午到眉山市東坡區太和鎮永豐村考察調研時稱，廣大農業科技工作者付出了艱辛努力，為保障國家糧食安全、確保老百姓豐衣足食作出了重要貢獻，功不可沒。推進農業現代化，既要靠農業專家，也要靠廣大農民。要加強現代農業科技推廣應用和技術培訓，把種糧大戶組織起來，積極發展綠色農業、生態農業、高效農業。

文化方面，習近平在眉山市中心城區參觀北宋著名文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人的故居三蘇祠時說，中華民族有著五千多年的文明史，要敬仰中華優秀傳統文化，堅定文化自信。要善於從中華優秀傳統文化中汲取治國理政的理念和思維，廣泛借鑒世界一切優秀文明成果，不能封閉僵化，更不能一切以外國的東西為圭臬，堅定不移走中國特色社會主義道路。

6月8日下午，習近平在宜賓市三江口考察。（新華社）

生態方面，長江、金沙江、岷江在宜賓市主城區交匯，形成了三江匯流的壯闊景象。習近平8日下午在宜賓市考察時稱，保護好長江流域生態環境，是推動長江經濟帶高質量發展的前提，也是守護好中華文明搖籃的必然要求。四川地處長江上游，要增強大局意識，牢固樹立上游意識，堅定不移貫徹共抓大保護、不搞大開發方針，築牢長江上游生態屏障，守護好這一江清水。

此外，內地今年高校畢業生預計達1076萬人，同比增加167萬人，創歷史新高。習近平在宜賓學院考察調研時就高校畢業生就業情況強調，要進一步挖掘崗位資源，做實做細就業指導服務，學校、企業和有關部門要抓好學生就業簽約落實工作，尤其要把脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭以及有殘疾的、較長時間未就業的高校畢業生作為重點幫扶對象。

6月8日，習近平在宜賓學院考察。（新華社）

而針對近期發生的洪澇地質災害，習近平還強調，各有關地區和部門要立足於防大汛、抗大險、救大災，提前做好各種應急準備，全面提高災害防禦能力，切實保障人民群眾生命財產安全。要加強統籌協調，強化災害隱患巡查排險，加強重要基礎設施安全防護，提高降雨、颱風、山洪、泥石流等預警預報水平，加大交通疏導力度，抓細抓實各項防汛救災措施。災害發生後，要迅速組織力量搶險救災，嚴防次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失。要在做好搶險救災工作的同時盡快恢復生產生活秩序，紮實做好受災群眾幫扶救助和衛生防疫工作，防止因災返貧和「大災之後有大疫」。