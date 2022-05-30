習近平：建中國話語體系撐人類文明　向世界展現可信可愛可敬形象

中共中央政治局5月27日下午就深化中華文明探源工程進行集體學習。中共總書記習近平強調，中華文明是中華民族的精神標識，是當代中國文化的根基，是維繫全世界華人的精神紐帶，也是中國文化創新的寶藏，他強調要把中國文明歷史研究引向深入，推動全黨全社會增強歷史自覺、堅定文化自信，建立中國特色、中國風格、中國氣派的文明研究學科體系、學術體系、話語體系，為人類文明新形態實踐提供有力理論支撐。



官方媒體《新華社》報道，習近平指出，要把中華文明起源研究同中華文明特質和形態等重大問題研究緊密結合起來，深入研究闡釋中華文明起源所昭示的中華民族共同體發展路向和中華民族多元一體演進格局，研究闡釋中華文明講仁愛、重民本、守誠信、崇正義、尚和合、求大同的精神特質和發展形態，闡明中國道路的深厚文化底蘊。

他提出，對中華傳統文化，要堅持古為今用、推陳出新，繼承和弘揚其中的優秀成分。要建立中國特色、中國風格、中國氣派的文明研究學科體系、學術體系、話語體系，為人類文明新形態實踐提供有力理論支撐。

他強調，堅持推動中華優秀傳統文化同社會主義社會相適應，展示中華民族的獨特精神標識，更好構築中國精神、中國價值、中國力量。

習近平在政治局第三十九次集體學習時強調， 把中國文明歷史研究引向深入推動增強歷史自覺，堅定文化自信。圖為主管黨務和全國意識形態工作的中央書記處書記王滬寧。（中央電視台）

習近平提到，要堅持馬克思主義的根本指導思想，傳承弘揚革命文化，發展社會主義先進文化，從中華優秀傳統文化中尋找源頭活水。要充分運用中華文明探源工程等研究成果，更加完整準確地講述中國古代歷史，更好發揮以史育人作用。

他指出，要營造傳承中華文明的濃厚社會氛圍，廣泛宣傳中華文明探源工程等研究成果，教育引導群眾特別是青少年更好認識和認同中華文明，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。

國家主席習近平視察湖南省，參觀了革命主題展廳。（China Daily）

習近平提出，要立足中國大地，講好中華文明故事，向世界展現可信、可愛、可敬的中國形象。要講清楚中國是什麼樣的文明和什麼樣的國家，講清楚中國人的宇宙觀、天下觀、社會觀、道德觀，展現中華文明的悠久歷史和人文底蘊，促使世界讀懂中國、讀懂中國人民、讀懂中國共產黨、讀懂中華民族。

他強調，中華文明探源工程提出文明定義和認定進入文明社會的中國方案，為世界文明起源研究作出了原創性貢獻。要加強對出土文物和遺址的研究闡釋和展示傳播，提升中華文明影響力和感召力。

2021年6月28日，國家主席習近平在北京國家體育場舉行的表演中出現在大屏幕上。 （Getty Images）

他指出，中華文明自古就以開放包容聞名於世，在同其他文明的交流互鑑中不斷煥發新的生命力。要堅持弘揚平等、互鑑、對話、包容的文明觀，以寬廣胸懷理解不同文明對價值內涵的認識，尊重不同國家人民對自身發展道路的探索，以文明交流超越文明隔閡，以文明互鑑超越文明衝突，以文明共存超越文明優越，弘揚中華文明蘊含的全人類共同價值，推動構建人類命運共同體。