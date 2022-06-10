D2809動車脫軌｜鐵路局公布調查結果　殉職司機手帳曝光網民淚崩

中共中央宣傳部10日舉行新時代加快建設交通強國進展與成效發布會，針對6月4日D2809次列車脫軌事件，國家鐵路局副局長安路生回應，事故發生後立即開展安全大檢查。事故主要由於當地連續降雨並短時強降雨，列車高速運行中撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫軌，司機楊勇殉職身亡。

中國鐵路局日前公布殉職司機楊勇的遺物。其中包括動車司機的手帳，上面有他寫下的一行字「沒有錯停，只有盲行」，許多網民表示楊勇用行動實踐自己寫下的話語，是真正的英雄。



6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫軌，經車載資料分析，司機當機立斷，在5秒內緊急制動挽救百餘人命。報道指，動車事故造成1名司機死亡、1名列車員與名旅7客受傷，受傷人員無生命危險。

國家鐵路局副局長安路生指出，對於動車組司機楊勇不幸殉職，深感痛心。通過初步調查分析，事故主要由於當地連續降雨並短時強降雨，列車高速運行中撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫軌。

安路生表示，事故發生後，鐵路部門立即開展汛期安全大檢查，目前正在對重點地區、重點線路開展隱患全面排查，重點加強隧道口、高坡路塹地段看守巡查。同時，進一步完善預警機制，加強自然災害預警監測，全面落實鐵路沿線行車安全資訊報告制度，建立鐵路值班電話與公安110報警服務台互通機制，進一步築牢汛期安全屏障。

日前中國鐵路局也公布在D2809次列車事故現場的人員蒐集到的楊勇遺物，包括一個動車司機手帳和一個掛有歪頭鴨吊飾的行李箱。其中手帳封面上寫「沒有錯停，只有盲行」，手帳扉頁上則印著「最後一道關，榮辱一把閘」，網民感嘆他在生命的最後時刻，用實際行動踐行了承諾。

據了解，殉職司機楊勇是一名武警退役士兵，1976年1月出生，今年45歲，是一名中共黨員。1993年參軍入伍，1996年退役，曾服役於武警海南總隊，海口支隊第二中隊，在部隊服役期間曾擔任班長，獲評嘉獎、優秀士兵等。

退役回到地方後，他先後任代務副司機、副司機、工長、司機、指導司機、地勤司機、動車司機等職。

網民點睇：

看到第四張歪頭壓，我的眼淚嘩嘩地流下。

小鴨子是不是司機女兒給他的啊，看著好難受。

救了那麼多人哪！真的是英雄。

英雄就是在決定性關頭做了為人類社會利益所需要做的事。

