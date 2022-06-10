台女爬山半途倒斃　暖心山友發現後「揹屍到山屋」免其遭動物啃食

台中消防局9日下午14時許接獲報案，民眾表示於雪霸國家公園的武陵四秀，三叉營地往桃山方向路上，發現一名女登山客無生命跡象；由於路線橫跨新竹縣、台中市轄區，目前雙方消防隊伍皆正待命，等衛星定位確認轄區範圍，待消防署勤執中心協調。



被山友稱為「武陵四秀」之一的桃山，9日下午發現一具女性遺體，倒在三叉營地往桃山方向路上，熱心山友發現後，基於擔心女子遭動物啃食，已將遺體揹至桃山山屋，並通報警、消，並發文於「靠北登山大小事」，並註明該女子背包上，寫有「蔡增光」三字不確定是否為該女子姓名，身分待釐清確認，望廣大網友協助指認。

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台中消防局9日下午2時許接獲報案，民眾表示於雪霸國家公園的武陵四秀，三叉營地往桃山方向路上，發現一名女登山客無生命跡象，由於該路線橫跨新竹縣、台中市轄區，救難責任歸屬應由誰協助？新竹縣消防局表示，並非新竹轄區，已由台中和平分隊出勤；台中市消防局第二大隊長余易祐說，已確認陳屍處為新竹縣轄區，由新竹消防局處理，若有需要協助，也會立即出勤，但目前尚未收到新竹方面通知。

台中市消防局表示，已請和平分隊準備待命，新竹或台中出勤與否，目前由消防署勤執中心協調分配；消防局提到，山上氣候現況不佳，已先請分隊準備物資等待命，等到消防署分配結果一出，若需出勤，就會第一時間出動。

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