中原銀行原董事長竇榮興被雙開　涉違規發放貸款等

周五（10日），據河南省紀委監委消息，河南投資集團有限公司原首席發展顧問竇榮興嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。公開資料顯示，2014年底，中原銀行正式掛牌成立，竇榮興則是這家省級城商行的首任黨委書記、董事長。



官方通報提到，竇榮興喪失理想信念，背棄初心使命，違反政治規矩，造成不良影響，處心積慮對抗組織審查，參加迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；隱瞞不報個人有關事項，組織函詢時不如實說明問題，利用職務上的便利為他人在職務調整方面提供幫助並收受錢款；收受可能影響公正執行公務的禮金，違規從事營利活動，利用職權為親友經營活動謀取利益，利用職權將應當由個人支付的費用由他人支付，搞錢色交易；與他人發生不正當性關係，造成不良影響；喪失紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在獲得貸款、企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物；違規發放貸款，數額特別巨大。

紀監部門點評指，竇榮興嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪、違法發放貸款犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予竇榮興開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，今年59歲的竇榮興曾在中國建設銀行河南省分行工作長達17年，後任招商銀行鄭州分行副行長、中信銀行鄭州分行行長等職。2013年12月，他從中信銀行批發業務總監兼公司銀行部總經理調任河南省金融辦副主任（正廳級）。在省金融辦任職期間，竇還同時擔任河南省部分城市商業銀行改革重組工作領導小組辦公室第一副主任，全權負責中原銀行的籌建工作並任籌建組組長。

中原銀行為省級法人銀行，竇榮興曾為該行黨委書記、董事長。（新浪財經）

2014年12月26日，中原銀行正式成立，竇榮興擔任該行黨委書記、董事長。該銀行由安陽銀行、鶴壁銀行、開封市商業銀行等13家城商行合併組建而成，也是河南省唯一一家具有營業網點覆蓋全省、省委省政府寄予厚望、中原人民視為自己銀行鮮明屬性的省級法人銀行。2017年7月19日，中原銀行在香港聯交所主板掛牌上市，惟上市後一度淪為「仙股」。

去年8月25日，竇榮興辭去中原銀行黨委書記、董事長一職，不久即傳出其被留置調查。而辭去中原銀行相關職務後，竇榮興被調任至河南投資集團，其為省屬國有企業，屬河南省政府投融資主體、省屬功能類重點骨幹企業，由省政府授權省財政廳履行出資人職責。