唐山男客圍毆女子事件延燒　官媒：須以最快速度還老百姓安全感

6月10日一段閉路電視畫面在微博廣傳，兩個女子在燒烤店遭多名男性圍毆，衝突原因疑似是男子搭訕未果。影片上傳後引發廣大討論，目前影片已有超過2,000萬人觀看。6月11日，唐山警方通報，已捉獲5人，另有4名人員在逃。



事件引發內地輿論高度關注，《人民日報》、《央視》和《中國婦女報》先後發文要求徹查和嚴懲。《環球時報》指出事件性質如此惡劣，唐山市相關司法機關有必要依法提前介入，加速推進案件的處理過程，「以最快速度依法對嫌疑人進行嚴懲，儘快給受害者一個公道，還老百姓一份安全感，也給輿論一個交代』。



綜合內媒報道，6月10日凌晨兩點，河北唐山機場路上一女子在燒烤店和朋友吃飯，一名疑似醉酒的男客搖晃走進從背後摸這名女子，企圖搭訕。但該女子一把將男子推開，卻遭男子毆打，男子同夥也加入圍毆。一旁數位女子見狀前來幫忙，結果也被毆打。女事主更一路被拖到店外、被凳子砸。兩段店內的閉路電視畫面公布後，引發輿論高度關注。

唐山警方11日上午通報，已捉獲5人。通報指出，主要犯罪人陳某志、劉某先被捉獲歸案，6月11日凌晨又再捉獲李某瑞等三名涉案人員，同時，唐山公安已組織警力赴外省對其他四名外省籍涉案人員進行捉捕。

據警方初查，案發時嫌疑人陳某志進入燒烤店內對正在用餐的四名女子中的一人進行騷擾並毆打對方，隨後陳某志同行用餐人員劉某等衝入店內對受害人進行毆打，並將受害人拖至店外繼續毆打。案發後，犯罪嫌疑人逃離。目前兩名受傷女子正在醫院接受治療，傷情穩定，無生命危險。另兩名女子傷勢較輕，未住院治療。

《環球時報》指出，這起事件性質如此惡劣，唐山市相關司法機關有必要依法提前介入，加速推進案件的處理過程，以最快速度依法對嫌疑人進行嚴懲，儘快給受害者一個公道，還老百姓一份安全感，也給輿論一個交代。 「正義來得越及時，才越能證明它是可以被信任的。」

《人民日報》微博則評論，唐山這起群毆女子事件，「令人震驚，不僅挑戰了法律，還挑戰了社會秩序，挑戰了大眾的安全感。」文中指出被打女子仍在醫院治療，「病床上的她們需要一個公道，全社會需要一個交代。儘快依法辦理，讓施暴者付出沉重代價，人們拭目以待！」

全國婦聯機關報《中國婦女報》對此事件接連發布兩條評論。文中批評，「如此倡狂，置法律於何地？如此暴力，恐怕不止女性缺少安全感，普通居民都會感到自危！」

《中國婦女報》提到，幾名涉事者均難逃法網，終究會為自己的惡行付出代價。安全感來自於對一個個具體案件的及時處置，希望當地司法機構持續發力，讓敢於以身試法者受到嚴懲，讓包括女性在內的廣大群眾感受到公平正義，對社會安全度有著更強的信賴感。

《中國婦女報》也強調，唐山燒烤店打人狂徒激起全網公憤，他們的惡行觸碰法治社會底線，挑戰保障婦女權益的國家意志，「不嚴懲不足以平民憤，不嚴懲不足以撫傷痕，不嚴懲不足以護尊嚴，不嚴懲不足以儆效尤，不嚴懲不足以樹法威。對於此類嚴重侵犯婦女權益的惡性案件，只能而且必須零容忍。」

文中指出，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，安全感是基礎，是底線。我們期待執法機關繼續以雷霆之勢，儘快將這幫無法無天的狂徒緝拿歸案，依法嚴懲。