諸葛亮之死間接引爆的超血腥「職場鬥爭」　兩接班人下場各有各慘

三國時代最精采的就是武將間沙場上的大戰，還有文武大臣間的明爭暗鬥。蜀漢最大功臣諸葛亮為劉備奠立了三分天下的基礎，也為劉備的兒子出師北伐遠征曹魏，然而當諸葛亮猝死後，立即上演了蜀漢最血腥的職場鬥爭，而派系鬥毆的兩大主角正是諸葛亮最得力的兩位文武大將——魏延、楊儀。



最得力也是最頭痛的左右手

魏延最初只是基層軍官，屢屢立下戰功被老闆劉備提拔成為漢中太守，這個職位的重要程度基本上跟駐守荊州的關羽一樣。在諸葛亮北伐期間，魏延也是最得力的沙場猛將，官拜丞相司馬，還拿到「假節」（代行天子職權）的無上榮耀。而楊儀又是什麼人物？楊儀是基層文職出身，因為能力出眾受到劉備賞賜，在北伐期間更成為諸葛亮的得力幫手，任丞相府的隨軍長史，軍隊編制規劃、糧食調配是他的專長。

然而，這一文一武的得力大將，互看對方不順眼，因為雙方個性狂妄、講話很衝，每次見面搞到火爆局面早就是家常便飯。相傳諸葛亮主持會議的時候，魏、楊二人常常大吵，魏延甚至暴怒到拔劍要砍死對方，楊儀見狀馬上大哭大鬧，都要旁人調解才能暫時平息紛爭。身邊兩大將互看不順眼，讓諸葛亮非常頭痛，不知道該怎麼處理，而這棘手的問題，在他死後更釀成殺到見骨的職場鬥爭……

家人全被殺、被割下頭顱踩腳下 兩人下場各有各慘（點圖放大閱讀）👇👇👇

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諸葛亮命喪五丈原，血腥鬥爭一觸即發

公元234年，在第五次北伐時，工作量爆多、沒日沒夜處理軍務、批公文的諸葛亮最終在五丈原過勞病逝，而隨著諸葛亮的死訊對外傳開，蜀漢的職場大鬥爭一發不可收拾。其實遠在東吳的孫權早就神預測這場鬥爭：「楊儀、魏延豎牧小人也，雖嘗有鳴吠之益於時務，然既已任之，勢不得輕。若一朝無諸葛亮，必為禍亂矣。」直接指出魏延、楊儀兩個人都是誤被上級重用的奸詐小人，沒有諸葛亮在的話，必定大亂！

擔任隨軍長史的楊儀想依循諸葛亮遺願率軍撤退，於是派人去通知在前線的魏延，順便打聽他的想法，沒想到魏延聽到楊儀打算撤退回四川，勃然大怒直接開罵：「丞相死了，不是還有我在嗎？只要派一個諸葛亮的親信回去將他安葬就好，我留下來繼續跟敵軍交戰，怎麼能因為丞相死了就放棄難得的北伐？我魏延是何等人物，竟然還要聽區區楊儀的命令！」楊儀完全沒有要理魏延的意思，率領大軍往四川方向撤退，而火氣爆表的魏延看到大軍撤離，馬上帶著自己的部隊，燒毀棧道阻斷楊儀南歸之路。

之後魏延、楊儀兩人更先後上奏，聲稱對方想要謀反。而皇帝劉禪，也就是劉備的兒子，聽到兩人互咬對方謀反的消息，馬上問旁邊信任的兩位大臣董允、蔣琬，到底該怎麼解決這場鬥爭，沒想到這兩人一致認為要剷除魏延。

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家人死光、入獄自殺 兩人都沒好下場

有了皇帝的支持，楊儀帶著部隊前來剿滅魏延，魏延在逃竄中慘遭斬首，連家人也被殺光。而楊儀收到魏延的頭顱後，還狂妄到把首級踩在地上，破口大罵：「廢物！這樣你就不能造反了吧！」不過，得意洋洋的楊儀也沒有好下場，雖然在職場鬥爭中除掉政敵，原本以為有誅殺叛將的功勞，應該受到朝廷重用，卻遲遲等不到升官的機會，時常抱怨：「當初丞相過世的時候，我如果帶全軍投靠到曹魏，又怎麼會淪落到這種下場！」怨言被密告到皇帝劉禪那裡，簡直是犯了天條，楊儀立即被廢為平民，流放到偏鄉。狂妄的楊儀還不肯善罷甘休，又上書誹謗，但是慘被關進大牢，最後在牢中自殺結束人生。

諸葛亮大概沒有預想到他死後蜀漢會爆發這些腥風血雨，又或許他實在不知道該拿這兩名得力大將怎麼辦。魏延、楊儀兩位負面教材示範了職場惡鬥的後果，不只是得不到好處，還落得兩敗俱傷的慘痛教訓，最後諸葛亮的大位也被漁翁得利，傳給了更適任的人選—蔣琬。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手下兩大將殺到見骨，連全家族都得死光光…諸葛亮死後，竟然上演蜀漢「最血腥的職場鬥爭」！】