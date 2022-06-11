珠海「一人買樓全家幫」多地跟進　分析師：政策創新靈活有示範性

據《澎湃新聞》不完全統計，5月以來，湖南邵陽、廣東潮州、四川資陽、河北秦皇島、廣東珠海、江西贛州、河北滄州、安徽池州、雲南楚雄等9個城市發布公積金貸款新政，多地在政策中提到，實行公積金家庭代際間互助，實行「一人購房全家幫」。



6月1日廣東珠海市印發《發揮住房公積金作用支持服務「產業第一」工作方案》，實行「一人購房全家幫」，當地繳存職工可提取賬戶餘額的90%幫助其配偶、父母、子女等直系親屬購房支付首期和還房貸。

此政策一出，迅速引發討論。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進接受《環球網》採訪時分析，珠海明確住房公積金的使用可用於對家庭成員購房的支持：既可用於購房方面的首付款，也可用於後續的月供貸款，可更好的滿足繳存職工住房消費需求。

6月7日，廣東省潮州市住房公積金管理中心發布《關於住房公積金提取和貸款政策階段性調整的通知》，也推出直系親屬提取公積金用於支付首付政策。新政指出，今（2022）年6月至12月在潮州市購買一手商品住房的，本人及其直系親屬（配偶、父母、子女）可以憑商品房認購協議書、定金支付憑證、直系親屬關系證明、承諾書等材料到住房公積金辦事窗口提取住房公積金用於支付購房首付款。

廣東珠海「一人購房全家幫」各地陸續跟進。（視覺中國）

河北省秦皇島市住房公積金管理中心在日前發布的《關於穩定全市經濟運行的若干政策措施》的實施細則中提到，發揮家庭成員之間互助功能，秦皇島市繳存人全款購買本市新建自住住房的，夫妻雙方父母可以申請提取住房公積金支持子女購房，但只限一次。

四川省資陽市住房公積金管理中心也發布通知，實行公積金家庭代際間互助。繳存職工在本市行政區域內購買自住住房，可申請提取父母或子女住房公積金用於支付購房款；繳存職工與父母或子女在本市行政區域內共同購買自住住房，申請住房公積金貸款的，不受繳存職工佔該共同購買房屋產權份額的限制。

諸葛找房數據研究中心分析師梁楠指出，「一人購房全家幫」政策調整分別從幫還貸、幫提取公積金付首付以及提取親屬公積金用於支付購房款等方面展開，進一步體現了政策調整的靈活性和形式的多樣性，也呼應支持居民合理住房需求的政策導向。

梁楠認為，此類政策的出台主要是由於當前樓市修復進程緩慢，加之多地疫情有所反復，導致房地產交易市場走弱，通過直系親屬的助力能分擔購房者的經濟壓力。

他認為，這是從需求端修復居民購買力，助力居民購房情緒的提振，為全國公積金政策的調整提供一個調整範例，具有一定的創新性。預計後續一些樓市景氣度不高的城市有望跟進此類政策，促進市場預期修復。