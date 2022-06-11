陸禁石斑魚影響大？活魚輸陸佔92% 　台官方：不排除再到WTO申訴

海關總署周五（10日）發布通知稱，因多次檢出禁用藥物，暫停台灣石斑魚輸入大陸。數據統計，台灣賣往大陸的石斑魚紅魚佔整體活魚的92%，台灣農委會主委陳吉仲則表示，不排除再到世界貿易組織（WTO）申訴，



海關總署通知稱，大陸海關自去年以來多次從台灣輸大陸石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土黴素超標。為防範風險，保護消費者身體健康和生命安全，依據相關法律法規和標準，決定自下周一（13日）起暫停台灣石斑魚輸入大陸。

此前大陸禁台灣水果輸入，陳吉仲曾到WTO申訴，他指出此次不排除到WTO再次申訴。「為何沒有依照國際規範，又突發性通知我方，看起來非常的矛盾」。陳吉仲說，全世界所有的規範針對農漁畜產業用藥超標，農藥超標頂多就是這批貨禁止進口或退運，他指出，中國大陸違反相關的國際貿易規範。

農委會指出，想要知道中國大陸的檢驗標準，陳吉仲說，如果這些科學根據可以讓我們重新再輸出，希望中國大陸方面可以正面的回應。

大陸禁止台灣鳳梨輸入。當時01記者曾到油麻地果欄了解，其中一檔攤的店員劉先生表示，上周的確有台灣鳳梨出售，價錢相宜，大約為30元一個，因此銷量不錯，但港人普通較喜歡菲律賓品種。（梁煥敏攝）

據《聯合報》報道。根據農業貿易統計，2021年台灣用活魚運搬船賣出的石斑魚活魚共有6,635公噸，賣到中國大陸的石斑活魚有6,121公噸，產值高達5478萬6000美元，賣到中國大陸的石斑活魚就佔整體活魚的92%，幾乎是台灣石斑魚活魚外銷的主要消費地。

去年3月，大陸禁止鳳梨輸入。陳吉仲向台灣漁民喊話，「鳳梨我們都可以克服了，我想石斑魚會更沒問題」。即日將開始啟動所有內銷、外銷新興市場，或者輸到美國、歐盟、日本、紐西蘭市場。

陳吉仲說，水果過去有八成多是外銷到中國大陸，去年已經降到五成以下，會持續開拓其他市場，如果這個目標達到了，「我們就不擔心對岸動不動就用類似違反國際規範方式處理兩岸的農產品貿易。」

陳吉仲表示，農委會已大量的把石斑魚轉移到其他國家和內銷，按照去年和前年的相關資料，他們發現，我們的產值有1萬9千公噸、40幾億，但是因為疫情的關係，「外銷到中國和香港只剩6,000、7,000公噸，目前這個月已經外銷3,000公噸」。

圖為台農委會主委陳吉仲。（台灣行政院供圖）

陳吉仲指出，陸方再次不依國際規範來針對兩岸的農漁畜產品，「台灣會在近日再次把所有這些的科學根據，透過兩岸的動植物檢疫管道，希望他們可以盡速回應我們的科學根據。」

台灣媒體追問接下來可能「被針對」的農漁畜產品為何，陳吉仲表示，去年鳳梨之後，「我們發現中國每次針對台灣農漁畜產品外銷中國比例非常高的品項，尤其大部分都超過七成五」，目前台灣的漁牧畜產品，包括午仔魚，包括芒果、文旦柚等都有可能是陸方的下個目標。

2021年，世界貿易組織（WTO）11月3日舉行會議，在會議中台灣常駐世貿代表羅昌發針對大陸禁止台灣進口水果一事提出「特定貿易關切」，強調欠缺科學依據。而大陸代表則回應「有害蟲是事實」。當時據台媒《聯合報》引述台大農經系教授徐世勳說法，WTO例會討論非進入解決爭端機制，也無所謂輸贏，「各國防檢疫依舊各唱各的調」。