北京聯通女員工涉持水果刀殺死上司　警：因瑣事產生矛盾、已刑拘

據北京西城警方周六（11日）通報，周四（9日）晚上，西城區某公司辦公室內發生一宗命案，一名95後年輕女員工涉持水果刀將同事扎傷致死。據內媒報道，涉事的為北京聯通辦公室；網傳消息則指，死者為疑犯的上司。



警方通報指出，周四下午6時許，西城區復興門南大街附近一公司辦公室內發生一宗刑事案，27歲孟姓女疑犯因瑣事產生矛盾，持水果刀將31歲羅姓女同事扎傷致死。目前，孟女因涉嫌故意殺人罪，已被西城公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方通報。（西城警訊）

《財新網》周五（10日）引述多名知情人士報道指出，位於西城區的北京聯通辦公室周四晚發生了一宗羅姓員工被殺害案件，疑犯為同一公司的孟姓員工，其事後已被警方控制。對此，中國聯通集團回應稱，公安機關正在依法開展調查，相關案情以公安機關出具的最終結果為準。

報道引述一名接近北京聯通的人士指，北京聯通的下班時間為下午5點，而案件發生在下班時間後，故看到現場的人沒那麼多。他又指，兇案發生後，現場已被第一時間封控，北京聯通內部尚無官方通報。

另報道引述北京聯通一名內部人士介紹，孟姓員工原屬部門為「產業互聯網運營中心」，主要面向大數據、物聯網等新興業務，負責產品開發及相關支撐工作，該約有上百人規模的部門應是公司工作創新度高、人才水平好的部門之一，被內部給予很高的期望，而部門的「一把手」為人公正、口碑良好，「整體來看工作環境是不錯的」。

其又指，北京聯通內部有不少反映問題的通道，除了分管的業務部門領導，還有工會、紀委等，且人力部門設內部人才市場平台，讓員工可在內部自由擇崗，認為就事論事而言，涉事員工完全可以選擇正常的處理方式，並直言北京聯通這麼多年都未曾發生過如此惡劣的事情，只聽說過和領導拍桌子的，真正動手的極其少見。