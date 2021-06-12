復旦大學教師被炒後割喉殺上司　校方發文悼念「因公殉職」死者

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-06-12 12:30

中國知名學府上海復旦大學割喉案引發輿論熱議，該校一名39歲的數學學院教師姜文華疑因不滿被學校解聘，持刀將該學院中共黨委書記王永珍割喉殺害。北京時間6月10日，復旦大學官網發文悼念王永珍。

復旦大學數學學院教師姜文華遭逮捕畫面。（微博@老吳的日常吐槽Vlog）

復旦大學官網6月10日發文指，2021年6月7日下午，王永珍不幸遇害身亡。對失去王永珍這樣一名中共優秀幹部深感痛心！我們沉痛哀悼王永珍，對受害者家屬表示深切慰問！

文章指，事發後，學校黨委高度重視，黨政主要領導第一時間趕往現場，指揮做好相關處置和善後工作；第一時間看望慰問家屬，表達深切哀悼；第一時間成立學校和學院工作專班，全力配合公安機關開展工作，做好家屬安撫和後事處置、校園和師生安全穩定工作。

文章稱，驚聞噩耗，師生校友對王永珍在工作崗位上突然遭遇殘害紛紛表示萬分痛心，對犯罪嫌疑人如此人性泯滅表示極度憤慨，對在警方尚未公佈調查結果之前就妄加猜測、是非顛倒、黑白不分的網絡言論表示強烈譴責。同事好友、師長學生紛紛在微信朋友圈追憶王永珍在日常交往中的為人和善、工作勤勉、忠於職守、甘於奉獻、關愛親人、關心同志，表達哀思。

文章結尾表示，王永珍因公殉職，是學校的重大損失！化悲痛為力量，團結一心，做好我們當前的事情，是對逝者最好的尊重。我們唯有在深切緬懷中以更堅強的決心推動學校穩定發展，才能告慰王永珍的在天之靈！

據警方通報，當日下午14時52分，上海楊浦區邯鄲路某大學發生一起持刀傷人案件。犯罪嫌疑人為39歲的姜姓教師，警員到場將其控制，經急救人員現場確認，被害的49歲王姓男子已死亡，身份是疑犯的同事。

姜文華友人描述自己印象中的他（點擊大圖瀏覽）：

經初步審訊，疑犯自述因工作關係對被害人懷恨在心，故對其實施侵害。現疑犯已被刑事拘留，案件進一步偵辦中。

上海公安局文化保衞分局6月7日通報復旦大學數學學院黨委書記王永珍遭割喉案稱，滿身鮮血的姜文華當場被制服，警員到場時，他控訴稱自己長年被「陷害」，「遭受很多惡劣待遇」。

姜文華2004年本科畢業於復旦大學數學學院，2009年在美國取得統計學博士，並曾在美國從事博士後研究，之後曾在蘇州大學任職，但幾年後不獲續約，轉到復旦任教，簽約6年，但最近因不達標被解聘。

死者王永珍遭控訴聊天記錄遭曝光（點擊大圖瀏覽）：

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復旦大學割喉案發生後，中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進在微博上表示，無論是出於什麼原因，都要在第一時間強烈譴責「上海市楊浦區邯鄲路某大學」（復旦大學的地址是該路220號）教師姜某持刀殺害同事王某的惡毒行徑。

目前，姜文華已被刑事拘留，警方正進一步調查動機，案件細節還有待警方進一步通報。