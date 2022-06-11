唐山暴力毆打女性事件：輿情洶湧背後的憤怒與恐懼

6月10日凌晨發生在河北唐山市路北區某燒烤店的惡性暴力事件，引發全民關注，惡劣程度令人髮指、令人窒息。面對洶湧沸騰的輿情，當地警方連夜展開工作，根據唐山市路北公安局11日凌晨消息，涉案五人已經被抓獲，公安機關已組織相關警力赴外省對其他四名外省籍涉案人員進行抓捕。

該事件所以能迅速引發全民關注，一方面是其惡劣程度嚴重突破了社會公序良俗和道德底線，更是對法律的赤裸裸藐視，另一方面在於監控視頻記錄了全過程：在視頻畫面中，打人者陳某志酒醉後搭訕一名女子，遭到拒絕後發生衝突並對其毆打。隨後，數名男子毆打了女孩的同伴，女孩被拖拽至店門口毆打，施暴者手段兇狠，肆無忌憚，令人膽戰心驚。

監控視頻的每一幀都足夠引起公眾的憤怒，同時也讓所有力量弱勢的圍觀者恐懼。憤怒的情緒可能隨着施暴者落網、被重判有所消解，但恐懼這根刺卻深深扎進了弱勢一方群體的心裏。當憤怒的潮水退去，人們能否持久地保有免於恐懼的自由？

事發後，幾乎所有媒體都談到了「安全感」，對民眾來說，「安全感」是日常生活裏的最低要求，而該事引發的群體恐懼，則激發了人們最大的不安全感。因為誰都可能凌晨去吃燒烤，誰都可能被酒醉的無賴搭訕，誰都可能拒絕被騷擾而反抗、誰都可能成為不敢出手的現場圍觀者……

人們的安全感來自哪裏？央視評論強調對黑惡勢力社會毒瘤的剷除，「如果不徹底剷除，就會嚴重損害人民群眾的安全感」，所以「掃黑除惡必須持之以恆、徹徹底底，不能存在盲區、留有死角」；《人民日報》呼籲儘快讓施暴者付出沉重代價，「被打女子仍在醫院治療，病牀上的她們需要一個公道，全社會需要一個交代」，以平復大眾被挑戰的安全感。

《中國婦女報》亦大聲疾呼，「安全感來自於對一個個具體案件的及時處置」，「讓敢於以身試法者受到嚴懲，讓包括女性在內的廣大群眾感受到公平正義，對社會安全度有着更強的信賴感」，「不嚴懲不足以平民憤，不嚴懲不足以撫傷痕，不嚴懲不足以護尊嚴，不嚴懲不足以儆效尤，不嚴懲不足以樹法威。對於此類嚴重侵犯婦女權益的惡性案件，只能而且必須零容忍。人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，安全感是基礎，是底線。」

從這個層面來看，雖然唐山暴力毆打事件是個案，但因其惡劣程度和影響已經是非常規案件，尤其是此事通過視頻化的方式激發了普羅大眾的「不安全感」恐懼，相關部門在讓施暴者付出沉重代價之外，也要進一步深挖此一團夥敢於在公共場所如此猖獗的背後力量，讓個案暴露出的帶有普遍性的問題，成為有力警鐘，既敲給那些潛在的為非作歹者，也讓普羅大眾的不安全感有所依託。

暴徒們定會被嚴懲，但如何持續地守住安全感的底線，以及人們免於恐懼的自由，卻需要整個社會的持續努力。