唐山打人｜涉藉機挑唆性別對立、煽動地域矛盾　微博265賬號禁言

河北唐山燒烤店群毆女子案震驚內地，涉案人員雖已被悉數抓獲，然而輿論仍持續發酵。在此之際，微博管理員周六（11日）宣布，因針對熱議事件藉機挑唆性別對立等，265個賬號被禁言。



微博管理員指，微博一直致力於營造文明、友善、和諧的社區生態環境，而近期站方在引發廣泛關注的部分社會熱議事件中，發現部分賬號為博流量、帶節奏，藉機惡意發布宣揚仇恨、挑唆性別對立、煽動地域矛盾等極端言論。對此站方堅決反對並予以嚴肅處置。

目前，站方已依據《微博社區公約》等相關規定，對@aka98k、@黑臉太妹、@怎風、@用戶7766440052等265個發佈極端言論的違規賬號，視情況予以禁言15天直至永久禁言處置。後續，站方將繼續加大對相關違規內容的排查處置力度，同時呼籲廣大用戶，以理性的態度友善發言，與站方攜手維護健康清朗的網絡空間。

周五（10日）凌晨，唐山市機場路一間燒烤店內發生暴力打人事件，兩名女子疑因拒絕醉漢搭訕遭到多人圍毆，現場閉路電視畫面在微博廣傳後引起一片嘩然，幾名動手男子的行為招致千夫所指、萬民唾棄。唐山市警方周六下午通報，9名涉案人員已全部歸案，案件正進一步偵辦中。

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