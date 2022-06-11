唐山打人｜當地黑惡問題嚴重　蛋糕店老闆：遭黑社會砸店只能停業

河北燒烤店一群唐山男子暴力毆打女子事件引起內地輿論關9名嫌犯皆已落網。據稱，唐山當地黑社會問題嚴重，6月8日唐山市才召開全市掃黑除惡領導小組會議，不到三日就發生燒烤店圍毆女子事件，內媒分析犯案的男子有「黑惡」特徵，聚眾鬧事。



6月11日，唐山市涉黑涉惡舉報中心工作人員透露，目前公安機關抓獲的涉案施暴者，至少1人有前科劣跡。目前兩級政法機關已集中力量辦案，徹底查實查清相關人員前科。唐山市正進行常態化掃黑除惡，「一露頭就打狠打掉它」。



此外，據《北京青年報》報道，10日晚間河北唐山也有一蛋糕店老闆發布影片，實名舉報一眾已刑滿釋放人員組成的涉嫌黑社會集團，他在影片中稱自己受到黑社會的敲詐勒索，蛋糕店因此停業，希望能向全社會求助。

該影片中，河北唐山蛋糕店老闆手拿身分證實名曝光，他表示自己只是普通老百姓，經營一家蛋糕店維生。自2021年7月起，他被一個以刑滿釋放人員組成的黑社會團夥不斷敲詐勒索、暴力打砸，並致其蛋糕店閉店停業。

該舉報男子表示，該黑社會團夥這一年來曾經20多次到他店裡和家裡進行騷擾鬧事，還曾經當著員警的面公開威脅，稱「絕對不會遵從法律，有的是自己辦事的方法」。

河北唐山市委政法委員會透露，正在對蛋糕店被砸事件進行核查，會對事件後續的調查及解決進度進行回應。

針對燒烤店發生的尋釁滋事、暴力毆打他人惡劣事件，6月10日晚間唐山市委書記武衛東在防疫指揮會議上也提到，要徹底鏟除黑惡勢力這一人民群眾深惡痛絕的社會毒瘤。他指出，要從嚴從快依法嚴懲， 同時要舉一反三在全市開展掃黑除惡專項鬥爭「回頭看」。

武衛東在會議強調，要全面加強社會治安綜合治理，完善扁平化常態化應急指揮體系，推動公安警務力量融入基層網格體系。