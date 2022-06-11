唐山打人｜網民憑CCTV鎖定疑犯兼曝光抖音帳號　速度比警察還快？

河北唐山打人事件引發全國轟動，唐山市警方今日（11日）下午通報，9名涉案人員已全部歸案，案件正進一步偵辦中。而網民在事情曝光沒多久後，就憑藉現場閉路電視拍攝到的畫面，乾脆利落地鎖定幾名打人男子的身份並曝光了他們的抖音帳號。



周五（10日）凌晨，唐山市機場路一間燒烤店內發生暴力打人事件，兩名女子疑因拒絕醉漢搭訕遭到多人圍毆，現場閉路電視畫面在微博廣傳後引起一片嘩然，幾名動手男子的行為招致千夫所指、萬民唾棄。值得注意的是，在警方拘捕涉案人員之前，網民就齊心合力憑藉閉路電視畫面拍到的人臉，鎖定了幾名打人男子的身份，並找到他們的抖音帳號，為警方的行動鋪路。

其中，抖音帳號名為「曹建華」的疑犯，於事發當日晚上6時許還在抖音發布一則18秒的影片稱，「祝我自己生日快樂，沒有比這個再好的生日禮物。一會有驚喜，所有黑粉們」，顯然帶有挑釁意味。網民則在其評論區紛紛發表憤懣之情：「進去（監獄）了記得跟網友們說一聲」、「必須將此案件所有涉案人員繩之以法，嚴懲」。

而挑起事端的身著綠衣的疑犯為陳某志，其抖音帳號名為「志無悔」，顯示年齡為42歲。有網民發現他是當地一間餐廳的老闆，於是紛紛到該餐廳的網絡點評平台下發表評論，「殺人犯開的？」、「早日倒閉吧」、「在你家吃飯會不會被打」。

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此外，陳某志還被網民爆出是當地水產養殖老闆，他的公司2020年因不當得利糾紛被河北省唐山市中級人民法院強制執行，遭罰34281元人民幣，但未履行，遭法院將其列為失信被執行人，並被限制高消費。2018年陳某志兩度被法院強制執行並限制高消費，且涉及另一件交通事故責任糾紛。

除此之外，抖音帳號「豆豆爸爸」、「鑫鴻土家大鍋魚」、「A劉會長」、「請叫我曉剛哥哥」、「小朝」均被網民指認為當日打人疑犯。