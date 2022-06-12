東風-41導彈射程覆蓋全球　魏鳳和：國慶70周年閱兵新武器已列裝

中國國防部長魏鳳和出席香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），在今日（12日）上午發表主旨演講，並在提問環節中介紹了中國核力量發展。魏鳳和表示，國慶70周年閱兵展示的新型武器裝備，中國軍隊都已列裝。



東風-41在國慶70周年閱兵中首次亮相。（視覺中國）

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魏鳳和表示，中國核部隊建立迄今已經有50多年的歷史。50多年間，中國核力量的建設有很大進步，這是客觀和現實的。

魏鳳和與提問者互動時說，「你剛才問中國發展核（力量）幹什麼，發展了些什麼（裝備），這是一個敏感話題」。接著他進一步表示，「中國的核政策是一貫的，這就是自衛防禦核政策。不首先使用核武器，發展核武器的根本目的是為了消滅核武器。同時我們發展核武器的根本目的是保衛國家和平，人民的和平勞動，使我們的國家免遭戰爭劫難，特別是免遭核戰爭的劫難」。

魏鳳和表示，國慶70周年閱兵展示的新型武器裝備，中國軍隊都已列裝。（美聯社）

「至於中國核武器現在發展到什麼程度」的問題，魏鳳和表示，「不知你看沒看過中國的70周年國慶大閱兵，70周年閱兵展示的新型武器裝備，中國軍隊都有，都已裝備了部隊」。魏鳳和又說，但我們不搞軍備競賽，「核武器的發展，中方是適度的、適當的、走中國特色的核力量發展道路」。

在2019年的國慶70周年閱兵上，最受矚目的軍事裝備是首次亮相的東風-41洲際彈道導彈。當時的央視解說詞稱，東風-41是洲際戰略核導彈，是中國戰略核力量的重要支持。此外，有報道指東風-41是中國研製的最新三級固體燃料機動洲際彈道導彈，該導彈被指可攜帶約10枚分導式彈頭，最大射程達1萬4千公里。這一射程使該型導彈具備打擊地球任何一個地點的能力。

此外，在國慶70周年閱兵上亮相的東風-17高超音速彈道導彈也引發外界關注。據中國官方說法，東風-17是一型常規導彈，具備全天候、無依託、強突防特點，可對中近程目標實施精確打擊，無論是導彈性能還是突防能力，都較其他型號導彈有很大提升。