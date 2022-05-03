遼寧艦編隊再赴太平洋　軍事專家：航母不會缺席對台軍事鬥爭準備

日本防衛省表示，中國解放軍航空母艦遼寧艦與多艘軍艦組成編隊，周日（1日）由東海穿越宮古海峽，進入太平洋。

《環球時報》報道，軍事專家宋忠平表示，此次遼寧艦編組是一支完整的航母編隊，相較以前整體作戰能力有很大提升。可以肯定的是，航母不會缺席未來對台的軍事鬥爭準備。



日本防衛省統合幕僚監部消息稱，周日中午在長崎縣以西約350公里海域發現遼寧艦航母編隊，包括遼寧艦在內共有8艘艦艇，包括055型驅逐艦南昌艦、052D型導彈驅逐艦西寧艦、烏魯木齊艦、成都艦、052C導彈驅逐艦鄭州艦、054A型導彈護衛艦湘潭艦和 901型綜合補給艦。

報道指，去年4月初，遼寧艦與南昌艦、成都艦、052D型導彈太原艦、054A導彈護衛艦黃岡艦和綜合補給艦呼倫湖艦穿宮古海峽南下，在台灣周邊海域進行訓練。同年12月中旬，遼寧艦航母編隊穿過宮古海峽，進入太平洋南下。

2021年12月，遼寧艦編隊遠海實戰化訓練期間，殲-15艦載戰鬥機滑躍起飛。（新華社）

從最近三次遼寧艦赴西太平洋進行訓練可知，055型驅逐艦已成為航母編隊的固定一員。有專家指出，南昌艦在航母編隊中扮演多種角色，包括憑藉高效、靈敏的情報偵察預警能力提供預警；其噸位大、適航性好、快速廣域機動能力強，可以進行偵查監視行動；其裝載量大、火力猛，可以承擔防衛工作。同時，南昌艦可在某領域進行指揮協調。

從2016年底遼寧艦航母編隊首次遠海訓練至今，遼寧艦遠海訓練課目愈來愈廣泛。宋忠平介紹，當中包括艦載機晝夜起降，艦機協同，防空、反艦、反潛等課目訓練。

2021年12月，海軍遼寧艦編隊開展遠海實戰化訓練。（新華社）

此外，遼寧艦編隊中屬艦的數量、參與艦艇也不斷變化。宋忠平解釋，航母編隊由不同軍艦組成形式多樣的編組，主要目的是訓練海軍主力艦艇，以求所有的艦艇都具備隨行航母執行作戰任務的能力。055型、052D型導彈驅逐艦以及 901型綜合補給艦，將是航母編隊的主力，052C型導彈驅逐艦以及 054A導彈護衛艦也必須具備和航母進行編組的能力，執行保障和協同作戰。

宋忠平又稱，相較以前，本次的遼寧艦編組的整體作戰能力有大幅提升，「雖然日本只公布了水面艦艇情況，也不排除水下作戰力量的伴行」。他認為，航母每一次遠海訓練都為實戰化做準備，可以肯定航母不會缺席未來對台的軍事鬥爭準備，「航母用武之地就是在戰場，只有通過不斷的訓練提升作戰能力，在未來可能發生的軍事衝突中，才能展示應有的威力」。