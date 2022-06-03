中國第三艘航母傳端午節下水　電磁彈射系統受關注

中國第3艘航空母艦（003型航母）傳出將於6月3日端午節當天下水。據了解，今年初就有許多分析認為，003航母可能在年中下水，原先推測可能在4月23日解放軍海軍建軍73周年的紀念日。但隨著內地多地爆發疫情，上海宣布封城，原定的下水計劃只能延後。



崇明海事局5月27日曾發出一份通告，003型航母所在的江南長興造船廠要求清空三號和四號船塢的泊位，以利作業。相關通告顯示，長興造船廠預計將在27、28日內下水多艘大型船舶，被認為是在為新航母的下水進行準備。



綜合內媒報道，6月3日是端午節的同時，也是江南長興造船廠建廠157周年的紀念日，選在該日下水，象徵著「大龍舟」下水，具有非常特殊的意義，也相信能帶來好兆頭。據了解，按照以由北到南沿海省分為航母命名的原則，003航母或被命名為「江蘇」。

4月23日是中國第73個海軍節，22日解放軍官方微信公眾號「@中國軍號」發布中國海軍首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》，片尾暗示第三艘航空母艦即將亮相。有軍事專家認為，中國第三艘航母研發採用很多新技術，相信應該在2022年下半年可以下水。

此前有消息稱，003型航母本來該在海軍節時下水，但受上海新冠疫情影響，計畫延後。有消息人士稱，江南造船廠為了在上海封城後趕進度，動員近4千人。為了提前恢復作業，江南造船廠在封閉式的管理系統下，所有的作業人員都不准外出。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)則報道，透過最新衛星圖像顯示，上海江南造船廠建造數年後，003型航母可能在未來幾周甚至幾天內下水。報道引用分析人士指出，這艘航母使用的是新的電磁彈射技術，類似於美國和法國航母發射飛機的技術。

目前被認為採用電磁彈射系統的航母，在全球只有兩艘。一是正於大西洋海域密集訓練的美國福特號，二就是中國的003航母。據了解，美國、中國正競相研發的類似磁浮列車原理的新式電磁彈射器，以有效降低維護成本、提升航母自動化程度、減少對飛機的結構傷害等，以取代蒸汽彈射器。003航母的電磁彈射狀況因此備受外界關注。

華盛頓哥倫比亞特區獨立非營利研究機構戰略暨國際研究中心(CSIS)中國實力項目(China Power Project)的高級研究員Matthew Funaiole說，一旦投入使用，中國的第三艘航母將大幅提升其確保近海利益的能力，同時也會使中國海軍能將力量投射到離中國大陸更遠的地方。



2012年9月，中國第一艘航空母艦遼寧號服役，2019年12月，中國第二艘航母（也是第一艘中國國產航母）山東艦正式交付海軍。對於第三艘航母的情況，中國官方很少直接回應外部疑問。中國國防部新聞發言人曾多次表示，中方會根據國家經濟社會發展情況以及國防和軍隊建設需求，綜合考慮各方面因素，通盤考慮航母建設發展問題。

2016年12月26日，海軍遼寧艦航母編隊向西太平洋航渡。（新華社）

2018年11月26日，新華社官方微信公眾號一篇題為《6年前這個紅遍全國「style」，至今讓人心潮澎湃！》的文章稱：6年前，11月23日中國首艘航母「遼寧艦」成功起降殲-15艦載機，6年過去，我們的國產航母業已試航，入役指日可待，新型航母也已經在船台上有序建造——新型航母也就是第三艘航母，這是官媒首次確認中國正在建造第三艘航母。

西方媒體對中國第三艘航母尤其關注，各種說法紛呈。CNN曾發文稱，有了新的發射系統，中國可以在海上部署包括空中預警機、加油機和電子干擾機在內的機隊。美國國會2021年10月份的研究報告稱，中國新航母排水量預計約為10萬噸，與美國同級航母相當。彭博社稱，003型是中國最大、最現代化的航母，但與美國的「尼米茲號」或「福特號」級核動力超級航母相比仍有差距。

此前003型航母航拍照（點擊大圖瀏覽）：