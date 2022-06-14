上海地鐵驗碼進站一片傘海　網民：平時雨天排20分鐘，現在更厲害

撰文：姜庚宇
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上海地鐵周一（13日）早晨上班高峰時段，由於陰雨天氣，加上進站需要查驗「場所碼」，9號線佘山站進站緩慢，站外客流擁擠，一片傘海，引起網民關注。有市民表示，以前不掃碼，下雨天進站都要十幾二十分鐘，如今排隊問題很嚴重了。
地鐵營運方回應指高度重視，將調整早高峰繞行隔斷設置，增加進站通道，縮短繞行距離，增設驗碼點和驗碼人員；車站將多舉措加快乘客進站速度，減少站外排隊時間。

內地的地鐵通常需要進行安檢，如今疫情下更要「驗碼」。不少網民表示，上海地鐵9號線佘山站，早高峰期間排起長隊，客流擁擠，大大拉長了通勤時間，「一年以來第一次遇到排這麼長的隊」、「平時只要一下雨，佘山站就容易排隊，沒十幾二十分鐘進不了站。今天加上掃碼，排隊更厲害了」。

《上觀新聞》報道，上海地鐵9號線當日投放了全運力，最小行車間隔縮短至1分50秒，佘山站在8時至8時45分的時段內，啟用繞行的限流措施。今早7時至9時，佘山站進站客流為1.2萬人次，為去年同期的66%。佘山至泗涇區段7時至9時斷面滿載率在29%以下。

數據上看，應不致如此擁擠情況發生。對此，上海地鐵回應稱，6月1日後，每一位乘客乘坐地鐵必須掃描「場所碼」，並由安檢人員進行驗碼，該措施對乘客進站過程將佔用一定時間，導致整體排隊以及站外停留時間拉長。同時，當日是雨天，乘客邊打傘邊操作手機，進站速度也受到影響。

營運方表示，後續將協同軌道公安，調整早高峰繞行隔斷設置，增加進站通道，縮短繞行距離，增設驗碼點和驗碼人員。同時，將加強與社區街道聯系，強化「四長」聯動，做好場所碼及「Metro大都會」一碼通行宣傳，加快乘客進站速度，減少站外排隊時間。

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