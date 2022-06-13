上海外國語大學男生向女生咖啡杯中落「異物」　網傳有催情效果？

上海外國語大學昨晚（12日）公布，有女學生在圖書館自習時，發現其咖啡杯中被男同學尹某某投放異物。目前，尹某某已被警方帶走調查。

警方今日（13日）通報，尹某某已承認投放的異物為牛磺酸泡騰片。

有網民在微博表示，牛磺酸泡騰片有催情效果；在網購平台上搜索相關產品，宣傳圖上多見女性形象。到底牛磺酸泡騰片是否「春藥」？



上海市公安局松江分局通報，經初步調查，6月12日中午12時許，上海外國語大學21歲男學生尹某某，在學校圖書館內趁女同學離開座位之際，向對方的咖啡杯中投放異物。隨後，該女生喝下後察覺咖啡有異樣，於是將剩餘咖啡倒掉，並向學校保衛部門報告。

經醫院檢查，未發現該女學生身體異常。尹某某被警方帶走後，承認在咖啡杯中投放半片牛磺酸泡騰片，該泡騰片是從網上購買。目前，分局已將相關物證送市局專業技術部門檢驗，相關調查工作在進一步開展中。

在電商平台上搜索「牛磺酸泡騰片」，商品名稱中多含有「女性專用」、「速效」、「保健品」等詞彙，商品宣傳圖也多見女性形象，甚至有商家使用較為露骨的文字與圖片宣傳。

《東方網·縱相新聞》報道，有醫學專業人士稱，涉事異物為何物仍有待專業機構鑑定，但牛磺酸屬於人體內源性非必需氨基酸，常用於感冒患者，具有一定的抗病毒作用，但沒有研究表明該藥物對性功能的提升或抑制有任何必然關係。同時，過量服用牛磺酸，會對人體的神經中樞產生影響。

上海靖予霖律師事務所毒品犯罪辯護與研究部副主任李賀超表示，此事要根據投放的物質屬性以及行為人積極追求的後果來定罪。若投放的異物引起人體傷害，經鑑定達到輕傷以上，則涉嫌故意傷害罪或故意殺人罪；若投放的異物有網傳的「性藥」作用，則可能涉嫌強姦罪。

值得注意的是，若尹某某想投放性藥，而實際上該「異物」不具有此功能，即前者被賣家欺騙，根據主客觀相一致的原則，應該構成強姦罪未遂。若尹某某的主觀意願並非為了強姦，而是為了讓受害人當眾出醜，損害對方名譽，就涉及到強制猥褻、侮辱罪。

有網傳消息稱，涉事男生為上海外國語大學德語系2019級卓越學院高翻班班長尹明昊，是2019年山東省保送學生；他代表該校2019級全體軍訓新生發言時，曾透露自己的外祖父是一名抗美援朝的軍人，並稱自己是在軍隊故事的潛移默化中成長。