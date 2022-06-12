網傳上海國資委發通知籲黨員幹部捐款抗疫　網民：上海都挺不住了

内地堅持「動態清零」下，大規模常態化核酸檢測恐令地方財政陷入困境。微博近日流傳一張上海國資委發出的通知，該通知呼籲黨員幹部帶頭捐款抗疫。



微博流傳的「通知」由上海市國資委組織處於7日發出，向市級機關黨員幹部發出帶頭捐款支持抗疫的倡議，要求各大口黨委、各區黨委和在上海的央企黨委等參照執行，鼓勵各系統黨員幹部、職工以自願為原則捐款，捐款活動不作宣傳。

「通知」要求各企業集團加強組織發動，做好捐款登記及統計，並於14日前將捐款存入市國資委黨費帳戶。

有上海網友稱「已經在捐了，黨員都要捐」；另有上海網友指這是強制捐款。還有網友表示，曾向工作單位查詢有沒有接獲「通知」，獲回覆指因為不能發出正文件，所以打電話通知，「這麼上不了檯面的事情，丟不丟臉」。

網友紛紛表示不理解捐款原因：

「如果上海都要捐款了，其他城市咋辦？」

「為了全員核酸，把醫保基金都用光了，所以又開始用捐款這招。」

「自己捐錢把自己封起來，每72小時捅自己一次嗎？」

「上海都挺不住了，大瀋陽沒有陽性，還天天核酸呢。」

「捐了做核酸給核酸公司賺？」

「上海那麼窮了嗎？居然號召捐款，上班的本來已經損失好多，又要求他們捐錢。」

「還要求疫情地區的人民捐款？到底是捐給誰？」



2022年6月1日，上海人在外灘附近的一座橋上騎行。（Getty Images）

内地動態清零總方針下，多地動輒進行全員核酸檢測，即使疫情受控，也不時有大規模常態化核酸檢測，加上大建方艙醫院，而疫情又衝擊經濟，令地方財政受壓。

中國財政部5月17日公布數據顯示，扣除留抵退稅因素後，4月全國財政收入下降5.9%，全國31個地區中，有14個地區正增長，有7個地區出現個位數降幅，有10個地區降幅10%以上，包括上海，主要是受疫情衝擊等因素影響。