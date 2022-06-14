疫情｜相關感染個案超200宗　北京市對天堂超市酒吧立案調查

北京市疫情持續，昨日（13日）新增74宗本土個案，包括42宗本土確診及32宗無症狀感染者，均與天堂超市酒吧有關。

北京市當局今日（14日）宣布，鑑於天堂超市酒吧引發聚集性疫情，市文旅、衛健、商務、市場監管、公安、文化執法等部門已組成聯合調查組，依法對天堂超市酒吧立案調查，從快從嚴從重查處。



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北京當局又稱，為以最快速度阻斷病毒傳播，迅速對全市酒吧、夜店、KTV、網吧等娛樂場所進行全覆蓋大檢查，在地下空間以及不合格的娛樂場所全部關停，各區要強化督導檢查，所有公共場所都要嚴格落實逐人測溫、掃碼驗碼，不能以亮碼代替掃碼，並查驗72小時內核酸陰性證明等掃碼查驗「四方責任」，確保「逢進必掃、逢掃必驗、不漏一人」，共同築牢織密首都疫情防控網。

天堂超市酒吧位於朝陽區三里屯，短短幾天涉該酒吧的感染者已超200宗。據此前介紹，天堂超市酒吧既是超市也是酒吧，顧客可自行在雪櫃中選取酒水到櫃檯結帳，飲過酒後還可以在現場嘈雜的音樂聲中跳舞。相對於三里屯其他酒吧的物價，天堂超市酒吧人均消費約100元人民幣，很多年輕人都慕名而來，甚至有很多商家會在天堂超市酒吧入貨。