高考｜河南考生上廁所身份證被沖走　網民直呼打破忘帶證件慣例

內地高考周二（6月7日）拉開帷幕，除了試卷難易程度、各省作文題目等備受關注之外，忘帶准考證、進錯考場等各式意外亦成為每年必不可少的熱話。相關話題在今年高考期間亦同往年慣例一樣如約而至。



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考生丟失准考證身份證、忘記帶准考證身份證、走錯考場、監考教師遇到交通事故、差點遲到警車送考等各種在高考中常出現的意外，不出意外地又出現在今年高考日。

其中，在河南洛陽三中考點，竟發生令人意想不到的一幕，一名考生上廁所時身份證不慎跌落，後被水沖走。最終該考生有幸在考場外特警的幫助下，開具了臨時證明，5分鐘內返回考場，未有耽誤考試。

事件衝上微博熱搜榜首，有網民對此調侃指，「這孩子打破了往年慣例，新增特殊情況」、「每年都有幾位考生的高考之路格外波瀾壯闊」；亦有網民指這才是真正的「順風順水」。

浙江試點忘帶准考證刷臉進考場:。（微博）

無獨有偶，除了緊張的考生還有緊張的家長，安徽宣城一名考生臨近考場才發現自己忘記帶准考證，家長匆忙回家取准考證，到現場後竟發現送錯考場，亦是靠向交警求助下准考證在4分鐘後被送入考生手中。

事實上，內地每年高考都有多宗類似事件發生，而浙江杭州今年展開實施新對策，若考生忘記帶身份證可在大數據的幫助下，通過刷臉驗證進場，家長及時取回後於考試結束前送達即可。

據了解，今年全國報名參加高考的人數有1193萬，創下歷年新高，更是較去年增加115萬人。