河南洛陽無上訪社區升學考降分錄取　網民質疑影響公平性

河南洛陽一社區張貼的一張「中考」（升高中考試）降分報名通知引發網絡熱議。內容提到，「迎賓社區」為「無訪社區」（無上訪的社區），中考第一志願降三分錄取。

近期河南爆發村鎮銀行「提款難」問題，有大批民眾上訪。有網民質疑，中考作為一場考試，卻跟考生所在社區的上訪請願活動掛鉤，有失公平性。



網傳的另一張截圖顯示，南陽市亦有社區有類似政策。唐河縣創建信訪「無訪」村（社區）實施辦法（試行）顯示，信訪「無訪」村（社區）主要指該行政村（社區）村（居）民年度內無赴京、省、市、縣信訪（含網信電訪），第一年降3分，第二年降4分。縣政府對無坊村（社區）居民還有其他諸項政策優待，例如景點門票半價、巴士乘車免費卡等。

另有網民考證顯示，該加分政策在河南行之有年，2019年就有類似的通知在網上發布。

內媒《潮評社》引述偃師區槐新街道迎賓社區工作人員表示，13日下午，他們接到有關通知，因此面向社區人員發布了上述報名通知，但不便提供通知及文件具體內容，建議向所在街道信訪部門諮詢。

槐新街道辦事處信訪部門有關工作人員則建議，向偃師區信訪部門求證。偃師區信訪局辦公室有關工作人員則建議，聯繫區教育部門核實。

偃師區教體局辦公室及普教科有關工作人員稱，偃師區教體部門並未發過網傳相關內容的文件、通知，也不掌握當地「無訪」村（社區）的情況。

周二（14日）10時17分，偃師區教體部門聯絡該內媒表示，他們剛獲悉當地上級部門發布的涉及「無訪」村（社區）中招考生降分錄取有關政策，目前，該政策正在研究階段，政策涉及學校為偃師區當地學校。

網民對事件留言。（微博截圖）

值得一提是，河南省多間村鎮銀行早前「爆雷」，全國幾十萬存戶的近400億元（人民幣，下同）存款被非法騙取、無法提取，有大批受害民眾上訪，事件一度引起廣泛關注。稍早報道，為阻止有人到當地信訪，河南當局竟利用防疫手段限制銀行存戶自由出行，無論河南當地抑或外地存戶健康碼均被賦予「紅碼」，且類似事件並非個案。當局則回應指是「大數據信息庫」問題所致。