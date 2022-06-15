北京增63宗本土個案涉天堂超市酒吧　負責人涉妨害傳染病防治遭查

國家衛健委公布，內地昨日（14日）新增54宗本土確診及65宗無症狀感染者，即共有119宗本土個案，無新增死亡病例。

北京疫情持續，新增63宗本土個案，包括25宗本土確診及38宗無症狀感染者，均與朝陽區的天堂超市酒吧有關。



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此外，國家衛健委又公布，在本土確診方面，內蒙古新增14宗，上海13宗，遼寧2宗。

在本土無症狀感染者方面，內蒙古新增10宗，吉林6宗，遼寧4宗，河北2宗，上海2宗，浙江1宗，重慶1宗，雲南1宗。

北京市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏昨日在疫情防控新聞發布會上表示，天堂超市酒吧不落實四方責任造成聚集性疫情。天堂超市酒吧未嚴格執行測溫、掃碼、查驗核酸陰性證明等防控措施，未落實控制人流密度等防控要求。目前，對天堂超市酒吧涉及相關負責人涉嫌妨害傳染病防治的行為，警方已依法刑事立案偵查。對其涉嫌行政違法行為，市文旅、衛健、商務、市場監管、公安、文化執法等部門已組成聯合調查組立案調查，從快從嚴查處。

朝陽區當局表示，已對全區酒吧、網吧、KTV、劇本殺等娛樂場所進行停業整頓，關停KTV 173家、酒吧224家、網吧103家、劇本殺195家；地下影院、地下體育經營場所及青少年校外線下體育培訓機構全部暫停營業。

上海迪士尼重開小鎮及酒店

此外，上海迪士尼度假區昨日晚上宣布，迪士尼小鎮和一座主題酒店將在16日起恢復運營，相關酒店預訂業務隨之恢復。由於疫情關係，上海迪士尼度假區於3月下旬起陸續暫停迪士尼樂園、迪士尼小鎮、星願公園、兩座主題酒店等的運營。至6月10日，根據當地政府部門相關安排，度假區內的星願公園、藍天大道及迪士尼世界商店首批恢復運營。迪士尼小鎮和上海迪士尼樂園酒店被列為第二批恢復運營的區域。

根據常態化疫情防控的相關要求，恢復運營的上海迪士尼所有場所均將採取限流措施。遊客須持有綠色的上海健康碼（隨申碼）及72小時內核酸檢測陰性證明方可進入上海迪士尼度假區。無論室內外，遊客須全程佩戴口罩，僅用餐時除外。