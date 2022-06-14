教育部糾正防疫一刀切：要充分了解學生訴求　確保暑假返鄉順利

內地5月因疫情許多校園封閉管理，學生無法返鄉，引發北京大學、北京師範大學、天津大學校園學生不滿而集體抗議，學生返鄉問題受到關注。内地教育部日前召開全國防疫視訊會議要求，要及時糾正個別地區防疫「一刀切、層層加碼」現象，確保大學院校學生暑假順利返鄉。



内地教育部官網昨日（13日）公布，在9日召開的今年第9次「全國教育系統疫情防控工作視頻調度會議」中，除交流各地和各高等學校防疫作法，部署統籌當前教育系統防疫和教育教學工作外，會議並作出4項部署。

一是持續落實學生離校返鄉政策要求。各地教育行政部門和學校要落實好中國國務院「應對疫情聯防聯控機制綜合組」3日印發的「關於做好全國高校學生離校返鄉疫情防控工作的通知」，確保「政策執行有力、學生返鄉順利」，及時糾正個別地區落實政策時存在的「一刀切、層層加碼」等現象。

航拍機拍攝了2021年6月23日在中國武漢舉行的武漢大學畢業典禮的一萬一千名畢業生。（Getty Images）

二是統籌安排防疫及教育教學工作。各地教育行政部門和高等院校要根據疫情防控形勢、學校封控管理情況及在校學生數量，按照「省內統籌，一校一策」原則，精準研判、統籌安排學校防疫和教育教學工作。

三是加強對學生關心關愛。要統籌落實防疫和校園服務保障措施，充分了解學生訴求，妥善安排好學生學習、科研、實習、考試等。

四是抓好暑期校園疫情防控。各地教育行政部門和高等院校要提前謀劃暑假放假、秋季學期開學安排，細化暑期校園防疫方案，根據教學科研、後勤保障等工作實際，合理安排暑期留校工作人員，嚴格落實留校師生員工管理，確保師生健康、校園安全。

大學生抗議求返鄉喊「打倒官僚主義」

內地因疫情許多校園封閉管理，繼北京大學、北京師範大學學生因不滿校方防疫政策和學生無法返鄉而集體抗議後，天津大學學生5月26日晚也群聚抗議要求跟校方對話。網傳影片顯示，有過百學生聚集喊出「打倒形式主義！打倒官僚主義！」

此外，同樣位於天津的南開大學在5月也傳出有學生抗議校方不讓學生返校。兩個學校都已經回應學生訴求，開放學生返鄉。

因為北京多間大學學生要求返鄉，近半個月有多起學生示威。5月28日，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，有序組織在京高等院校學生返鄉回家工作，在周密做好期末各項安排的前提下，安排學生安全、有序返鄉回家。