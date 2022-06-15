美駐華大使往武漢時發文：讚「復興號」高速　武大學生贈「和」扇

6月12日，美國駐華大使伯恩斯（Nick Burns）從北京出發，乘坐高鐵前往武漢。沿途，復興號動車組的速度讓伯恩斯印象深刻。抵達武漢後，他到訪了美領館舊址和武漢大學等地，並表達了對美中兩國青年加強交流的期許。



行前，伯恩斯在社交平台Twitter發文簡單介紹了這次行程，並用中文表示：「很期待這次旅行」。

列車行至河南境內，伯恩斯在Twitter發出一張自己坐在列車窗邊的照片，並表示：「剛剛，我乘坐令人印象深刻的復興號列車，以每小時308千米的高速經過了黃河。」

這條帖文也引發了眾多内地網民對他坐高鐵往武漢的熱議：

「去武漢向方方交代上級新交辦的任務？武漢要提防了！」

「有機會坐坐東風41，回家分分鐘，絕對讓你印象深刻。」

「希望中美友誼長存，共謀發展。」

「又去武漢傳播病毒？」

「到目的地不用隔離嗎？」

「大使先生竟然可以在中國高鐵上發推特？俺也想發……」

「大使（坐）二等座？竟然沒有坐商務座的預算？」



抵達武漢後，伯恩斯前往美國駐武漢總領館舊址和武漢大學等地進行了參觀訪問。在武漢大學期間，他收到了一把武大學生贈予他的扇子，上面寫有漢字「和」。

對此，伯恩斯在Twitter稱，「和」扇表達了儘管美中兩國政府之間存在很大差異，但美國和中國的年輕人需要繼續相互接觸。