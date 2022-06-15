唐山打人｜曾被主嫌非法拘禁　受害者：被關後備箱一整晚險被活埋

河北唐山燒烤店圍毆女性事件震驚內地，隨後主嫌陳繼志等人被揭發早已劣跡斑斑。近日，曾在2015年底被陳繼志等人毆打的男子商惠凱公開發聲，向外界詳述當年自己的受害過程。據指，當時他被關車輛後備箱一整晚，施暴者還聲稱要把其活埋。



燒烤店圍毆案引發輿論關注後，商惠凱從監控錄像中認出了陳繼志。在2015年12月12日，商惠凱因債務糾紛而被劉濤等4名男子打傷，之後被拉到東郊外的一個院子繼續毆打，而該院子正是陳繼志所有。整個毆打過程持續了約1個小時，陳繼志參與其中，劉濤期間還拿出一把巨大的鎖使勁地施暴，而商惠凱血流如注，中間還好幾次昏厥過去。

隨後，陳繼志帶受傷的商惠凱到當地一間醫院，找了位相熟的醫生為他的傷口進行簡單縫合。可是，事情還未告一段落，商惠凱再被人扔進了車的後備箱至次日12時許。

期間，車停下來後，數人把商惠凱拉出，並準備挖一個坑打算把他活埋，不過車匙被丟在車上，尚有意識的商惠凱遂對方不備把車鎖上，再開走逃脫，到派出所報案。

報案後，派出所讓經鑑定為輕傷一級的商惠凱先住院治療，但後來好幾年，警方都說逮不到陳繼志，只通過他的友人逮到了劉濤，後者2018年被判故意傷害罪。

商惠凱表示，之後陳繼志非但沒有獲罪，還在2019年「哄騙」他簽下諒解書，答應給50萬元人民幣的補償。可是，陳並未兌現承諾，不久再次消失，直到此次燒烤店打人事件在網上發酵。至於網傳劉濤也參與唐山打人案的說法，商惠凱表示，他沒有在監控錄像中看見劉濤。