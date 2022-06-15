唐山打人｜29歲男解釋未出手制止原因：疑犯下手很黑　一定打不過

唐山市燒烤店打人事件引起全國震怒，事後許多網民指責在場者沒有勸架、沒有制止，官媒《人民網》發文抨擊這些網民是雞蛋裏挑骨頭的「好事之徒」，奉勸要有同理心。

有不少在燒烤店的目擊者講述親身經歷，有29歲男子發長文解釋當時他未出手制止的原因，指「面對這樣的團伙，即使能叫上現場的年輕人，大家都沒有格鬥經驗，也一定打不過」。



化名「海森」的29歲男子發長文描述了他的經歷和心境，他描述當晚他和朋友一行人有5、6 個女生及3個男生。在暴行發生時，海森看到一個男人拽著女人的頭髮，把她整個人拽了出來。他的一個同夥拿著空啤酒瓶往女人身上砸，砸完了之後回頭再取一個接著打，好像打了兩個。

海森形容，這一幕極其誇張，「我在現實生活中從來沒有見過這種架勢。被拽出來的女人在地上不停求饒。我聽不清她具體在說什麼，大概是『幹啥呀』、『受傷咧』之類的話，邊說邊哭」。

海森又稱，當時店裡的人想出來幫忙，室外的男人用瓶子指了他們一圈，呵斥、大聲威脅說：「閃開，別管閒事。」

海森稱，他想過上去勸架，避免其他人受傷。他上前走了兩步，「就看到了他們下手很黑（意指下重手），無差別攻擊，還拿著酒瓶威脅其他人不要靠近」。當時他很擔心如果上去了，他們還會對付同行的女生。

海森隨後用手機拍了一段大概17秒的影片取證，然後看到有男人一把推倒了第二個女人，「她的頭『咚』的一聲撞在水泥台階邊緣的棱角處，很大聲」。海森其後快步離開並報警。

海森回憶當晚的事時表示，「當時我有很多女性朋友在旁邊，我有理由判斷要先保證她們的安全，再行義舉。但凌晨那些女孩被施暴的畫面浮現眼前，我感到痛苦。我是不是當時真的應該上去，試圖阻攔一下，去挽救生命？我覺得我被困住了，一直覺得自己能解決事情的我，想不出特別好的辦法，這種無力感讓我很痛苦」。

海森又稱，「不得不承認，當時我能做到的很有限。在極端的暴力面前，人人會恐懼，都可能成為弱者」。海森說：「雖然我是個29歲的壯年男人，但面對這樣的團伙，即使能叫上現場的年輕人，大家都沒有格鬥經驗，也一定打不過。」

海森在文末表示，從現實層面考慮，如果遇到的壞人更強壯，選擇不去硬碰硬，而是折中的方式保護自己或許更妥帖。可如果是一個充滿陽光的社會，大部分人是不會有這種想法的，因為在一個對惡勢力人人喊打的社會裏，「折中」本身也是一種錯誤，它違背著公共意識道德，意味著我們在向「惡」妥協。

女目擊者：能重來一定會去求助

除了海森外，據內媒《大河報》報道，另外一名女目擊者稱，事發時衝突來得太突然，她當時不知所措，看到女生流血後，沒忍住就哭了，「我朋友不想讓我多管閒事兒，我就哭著報了警」。這名目擊者表示，她很愧疚，如果能重來她一定會去求助當時屋裡的人去幫助被打的女生。

此外，內媒《極目新聞》報道指，一段影片顯示，一名穿著運動服的女生事發時害怕地躲在男性同伴的懷裡。當女子被拖到門外毆打時，她衝出來想要幫忙，同伴抱住了她拉遠帶離。她想要衝出去的身影感動了不少人，有網友稱她為「唐山最美女孩」。