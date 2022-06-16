國開行反腐工作持續　河南分行原行長傅小東涉嚴重違紀違法受查

據中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組和寧夏回族自治區紀委監委周四（16日）消息，國家開發銀行河南分行原黨委書記、行長傅小東涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和寧夏回族自治區監委監察調查。



公開資料顯示，傅小東生於1962年11月，京人，大學學歷，1980年9月參加工作。他2003年4月至2006年11月任國家開發銀行機關服務局副局長；2006年11月調往國家開發銀行寧夏行，在該分行工作4年多，歷任寧夏分行黨委副書記、黨委書記、行長；2011年3月至2016年4月回京任國家開發銀行直屬機關黨委常務副書記；2016年4月至2020年12月擔任國家開發銀行河南分行黨委書記、行長；2020年12月至今任國家開發銀行河南分行資深專家。

據《北京青年報》報道，國開行因為幹部腐敗問題引起公眾關注始於原董事長胡懷邦，其因受賄8552萬餘元人民幣，於2021年1月7日被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

之後，國開行的反腐工作持續深化，據不完全統計，已有10餘名國開行系統幹部被查，當中不少人已退休多年。當中在2021年被查的，就有國開行湖北省分行原行長楊德高、國開行原評審二局資深專家張林武、國開行山西省分行原行長王雪峰、國開行海南省分行原行長徐偉華、國家開發銀行原運行總監章茂龍、國開行湖北分行原行長林放、國開行雲南省分行原行長洪正華、國開行浙江省分行原副行長倪賢孟、國開行海南省分行原行長劉春生，他們大部分已被開除黨籍或公職。