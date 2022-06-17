內地多地取消常態化核酸檢測或查驗核酸證明　網民盼恢復正常生活

在堅持「動態清零」防疫總方針之下，內地多地相繼推出常態化核酸檢測工作，即進入公共場所、搭乘公共交通工具必須出示有效時間內的核酸陰性證明。惟國家衛健委近日表示，在沒有發生疫情的地方，查驗核酸不應該成為一種常態。其後，多地都調整疫情防控政策，取消了常態化核酸檢測機制或取消查驗核酸證明。



圖為北京朝陽區對重點區域開展核酸檢測。（新華社）

6月9日召開的國務院聯防聯控機制記者會上，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華明確指出，「沒有發生疫情，也沒有輸入風險的，查驗核酸不應該成為一種常態」，低風險地區、低風險人群，沒有必要頻繁進行核酸檢測，核酸檢測的重點應該放在高風險人群和高風險崗位的工作人員，以及有疫情的地區。

其後，全國多地發布通告對現有的常態化核酸檢測做出調整，山東德州6月15日發布《關於調整有關疫情防控政策的通告》，指出影劇院觀影人員不再要求「48小時核酸檢測證明」。廣東惠州亦宣布從6月10日開始，惠州市機場、火車站和汽車站等出行站場，不再要求出行旅客持有48小時核酸檢測陰性證明。

在江蘇，通州灣示範區新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部發布消息稱，自6月14日起，當地將暫停開展區域核酸檢測常態化巡檢；另據「海安發布」6月12日消息，自6月13日起，江蘇海安市將暫停開展區域核酸檢測常態化巡檢。

圖為5月21日，天津連夜開展全員核酸檢測。（新華社）

在安徽，宣城績溪縣、黃山高新區、黃山歙縣、黃山風景區多地宣布，鑑於目前全域為低風險，取消相關核酸檢測工作。

此外，話題「全國多地已取消常態化核酸檢測」登上微博熱搜，有不少網民表示支持，「挺好的，科學防疫，不要過度防疫」、「未來變好的趨勢加油」、「逐步完善，逐步恢復正常生活吧」；不過，亦有網民表示自己居住的城市目前並未有做出相應調整。